Házhoz megy a hatóság – egyéni tanácsadást kérhetnek a vállalkozások a fogyasztóvédelemtől

Székhelyükön kérhetnek egyéni fogyasztóvédelmi tanácsadást a gazdasági egységek, ezáltal az esetleges hiányosságok, szabálytalanságok miatt kiszabható bírságokat is megelőzhetik. Kedden egy új kezdeményezést ültetett gyakorlatba a fogyasztóvédelmi hatóság, amely által hatékonyabbá válhat a fogyasztóvédelmi előírások betartása.

Tehát, ha hiányosságokat tapasztalunk, akkor nem bírságolunk, hanem elmondjuk, hogy min kellene változtatni. Szerintem ez egy korrekt és helyes dolog, amire eddig nem volt lehetőség a fogyasztóvédelemnél” – fogalmazott a megyei fogyasztóvédelmi felügyelőség vezetője.

Helyszíni tanácsadás

A helyszíni tanácsadás a gazdasági egységeknek kérelmezniük kell a fogyasztóvédelemnél, ezt követően látogatják meg a hatóság munkatársai, de nem váratlanul toppannak be: előzetesen értesítik az egység vezetőjét a látogatás időpontjáról. A helyszínen tapasztaltakat írásba is foglalják, és tájékoztatják a kereskedelmi- vagy termelőegység képviselőit az esetleges hiányosságokról, illetve arról, hogy azokat miként tudják kiküszöbölni. Utólag ismét meglátogatják a céget, hogy megnézzék, sikerült-e az elhárítaniuk a hiányosságokat – ez a látogatás is tanácsadás-jelleggel történik. Amint a hiányosságok orvoslása megtörtént, az ANPC jól látható helyen tájékoztatást helyez el, amely a fogyasztók számára igazolja, hogy az adott vállalkozás megfelel a fogyasztóvédelmi előírásoknak. A tanácsadás azonban nem kapcsolatépítési céllal történik – mutatott rá a megyei hatóság vezetője.