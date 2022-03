Házasulandók figyelem: esketőtermet is kialakítanak ebben a kastélyban

A felmérések és a tapasztalatok azt mutatják, hogy a külföldi és a hazai turisták is nagyon keresik a wellness központokat, ezeket akarják összekötni francia példára egy kastélytúrával, éppen ezért a szakemberek most udvarházakat, kastélyokat látogatnak. Maros és Kovászna megyében van ezekből a legtöbb, és Marosszentgyörgy nagy előnye, hogy a kastély mellett a településen itt a sósfürdő is

„A napokban fogunk hozzá a kastély berendezéséhez. Tematikusan fogjuk berendezni, kicsit a község történelméből, kicsit Erdély történelméből, de egy román, magyar és roma etnográfiai termet is tervezünk. Mivel nagyon sok rangos esküvő zajlott itt, amelyen Erdély fejedelme is részt vett, de Moldva és Havasaföld uralkodóinak küldöttsége is, mi is fókuszálunk az esketésre.