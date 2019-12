Havazásra, tartós mínuszokra várnak

Van, ahol az eső mosta el az alig érkezett havat, máshol pedig szinte nem is hullott egyáltalán, jelenleg Székelyföldön két síközpont működik, a Madarasi Hargita Síközpont, illetve a maroshévizi sípálya. A többinél havazásra vagy legalább mínusz öt fokra várnak a működtetők, hogy a hóágyúikat beüzemelhessék.

A Madarasi Hargitán lehet sízni. Archív • Fotó: Virginiás Bandó

A Madarasi Hargita Síközpont számára 20–25 cm friss havat hozott a karácsony, így jelenleg a Kicsi Mihály és a Súgó pályák üzemelnek, de a Nagy Mihály felvonója is elindult, aminek köszönhetően a Csillagösvény is síelhetővé vált, ám a Nagy Mihályt még hó és hideg hiányában nem lehet használni – tudtuk meg pénteken a Madarasi Hargita sípálya üzemeltetőitől. A vakáció ideje alatt naponta 10 és 16 óra között várják a síelni és snowbordozni vágyókat, illetve ugyanitt esti sízésre is van lehetőség 18 és 21 óra között, január elsején 12 és 16 óra, illetve 18 és 21 óra között várják a síelőket.

Vendégeik jó része Hargita, illetve a környékbeli – Kovászna, Maros és Kolozs – megyékből érkezik, de vakációban, ünnepek alkalmával sok magyarországi vendégük is van. A hétvégék általában zsúfoltabbak, de ez a december kicsit más, mint az eddigiek, mert az alacsonyabban fekvő pályákat még nem sikerült megnyitni, így azok, akik esetleg korábban máshol síztek, most a Madarasi Hargitára látogatnak. Azt is megtudtuk,

idén a síközpont egy szőnyeges felvonóval egészül ki a gyerekpályán,

az elkövetkező három évben pedig komolyabb fejlesztések vannak tervben, új sípályák kialakításán és új felvonórendszerek építésén dolgoznak.

Az utakat folyamatosan takarítják az üzemeltetők, de arra kérik a vendégeket, óvatosan vezessenek, a síközpontot hólánccal ellátott vagy négykerék-meghajtású gépjárművel lehet megközelíteni mindkét odavezető úton.

A maroshévízi sípálya december hetedike óta várja a vendégeket, naponta 10 és 18 óra között, január elsején is ugyanezzel a nyitvatartási programmal működnek – mondta el a Székelyhonnak Baciu Tatiana, a pálya adminisztrátora. Főként Maros megyéből érkeznek vendégek a közepes nehézségű pályákra, de sokan Moldvából, Bákóból vagy Piatra Neamțról látogatnak el Maroshévízre, ahol csütörtök este hullt ugyan a hó, de keveset, így hóágyúikkal biztosítják a havat a pályán.

A Havas-Bucsin pályán épp egy leheletnyi hó hullt péntekig, itt nem működnek hóágyuk sem, így csak a hóhullásra számíthatnak, éppen ezért nem tudják előre, hogy mikor üzemelhetik be a pályát.