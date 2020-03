Hatvan önkéntes áll készen, hogy segítsen a vásárhelyi időseken

Egyedül élő idős személyeken segítenek azok az önkéntes fiatalok, akik csatlakoztak a Segítséget kérek! elnevezésű kezdeményezéshez, amelyet Soós Zoltán polgármesterjelölt és csapata indított. Néhány nap alatt hatvan önkéntes jelentkezett több szervezettől is. Az akcióban részt vesz az RMDSZ Maros megyei szervezete és nőszervezete, valamint a Maros Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács (MIET) is, amelynek fiatal önkéntesei már járják a várost.

Bevásárolni, gyógyszert kivenni is segítenek. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Ahogy Soós Zoltán fogalmazott, valamennyi marosvásárhelyi idős személynek szeretnének segíteni, azoknak, akik a koronavírus veszélye miatt otthon tartózkodnak, egyedülállók, vagy családtagjaik távol élnek tőlük.

Az önkéntesek bevásárolnak és a gyógyszerek beszerzését is vállalják, csupán jelezni kell nekik, hogy melyek azok az alapvető élelmiszerek, amire szükségük van, vagy milyen gyógyszert kell felíratni a háziorvosnál, illetve kiváltani a gyógyszertárból.

Soós Zoltán felhívta arra is a figyelmet, hogy aki ismer a közelében vagy ismerősei között ilyen személyt, az minél előbb jelezze a kezdeményezőknek, vagy a segítségre szorulóknak a lehetőséget.

A kezdeményezést a sooszoltan.ro oldalon lehet követni, ahol az önkéntesek is jelentkezhetnek, vagy a 0721–297417-es telefonszámon, amelyen az egyedül élő idős személyek is kérhetnek segítséget. A honlap segít kiválasztani azt, hogy mire van szüksége: bevásárlásra, kutyasétáltatásra, gyógyszerbeszerzésre, esetleg valami másra. A fizetési lehetőségek közül is kiválasztható a legmegfelelőbb: bankkártya, készpénz, átutalás, PayPal, Revolut. Akinek nincs internetlehetősége, az telefonon is elmondhatja, hogy mit szeretne.

Aki segíteni akar, az is kiválaszthatja, hogy milyen módon, milyen időszakban teheti meg ezt a legmegfelelőbben: bevásárlás gyalog vagy gépkocsival, kutyasétáltatás vagy valami más, hétköznapokon vagy hétvégeken.