Hatékonyabb együttműködést vár a lakóktól a helyi rendőrség

• Fotó: Barabás Ákos

„Túl vagyunk a megalakulásunkat követő kezdeti buktatók kiküszöbölésén, túl vagyunk a tanulással együtt járó nehézségeken, és elmondhatom, hogy ma már összeforrt, összeszokott és szakmailag képzett csapat látja el a helyi rendőség feladatait Székelyudvarhelyen” – fogalmazott köszöntőbeszédében László Szabolcs, az egység vezetője. Rámutatott, ötéveses fennállásuk óta a legfőbb céljuk az emberi jogok, a köztulajdon, illetve a magántulajdon védelme, ugyanakkor a bűncselekmények megelőzésében és feltárásában is nagy szerepet vállalnak.

„Nem mindig könnyű a feladatunk, de tevékenységünket felelősségteljesen, a jogszerűség, kiszámíthatóság, átláthatóság, pártatlanság és elszámoltathatóság szellemében végezzük” – magyarázta. Úgy érezte, hogy bár nőtt az egység hatékonysága, hozzáállásuk nem lankadhat, hiszen folyamatosan változó világban élünk. Éppen ezért az elkövetkezőkben

szeretnék fejleszteni a jelenleg hatvanegy készülékből álló kamerarendszerüket,

szeretnének minél magasabb szintű képzést, továbbá modern eszközöket biztosítani az egység tagjainak.

A lakosság segítsége

„Be kell vallanunk, hogy sokkal merészebb és hatékonyabb együttműködésre van szükségünk a lakossággal. A lakossági közöny mindig a bűnözőket és a szabálytalankodókat segíti” – szögezte le László Szabolcs, megjegyezve, hogy csak a lakosság mentalitásának megváltozásával lehet előrelépni. Hangsúlyozta,

nehéz százszázalékos sikert elérnie a helyi rendőrségnek, ha a közbeszéd tárgyát képező bűncselekményeknek csupán harminc százalékát jelentik be náluk.

Az elhallgatott esetek ugyanakkor a statisztikákban sem szerepelnek, ezért lehet, hogy egy városlakó közérzete nem ugyanazt tükrözi vissza, mint amit a hivatalos dokumentumokban lehet olvasni. „Erről a helyzetről az elégedetlenkedő városlakó is tehet. Persze mi is tudomásul kell vegyük, hogy egyre nagyobb kihívások várnak ránk” – fejtette ki az igazgató. Közölte, számadatok is bizonyítják, hogy egyre többen költöznek be vidékről Székelyudvarhelyre, a lakosság növekedésével ugyanakkor a bűncselekmények, szabálytalanságok is szaporodnak.