Tűzoltórobotot is bevetettek a nyárádtői raktártűznél

Az oltáshoz a Maros megyei tűzoltóság nemrég kapott tűzoltórobotját is bevetették, ugyanakkor folyamatosan érkeznek még tűzoltóegységek a lángok megfékezése érdekében. A tűz fellobbanásakor a csarnokban 35 személy dolgozott, de mindenki időben ki tudott jutni az épületből. A tűz miatt a szomszédos csarnokokat is kiürítették. Egyelőre nem áll fenn annak a veszélye, hogy a tűz átterjedjen más épületre is. A tűz által érintett egyik raktárépületben műanyag fecskendőket gyártanak, a másikban pedig számítógép-alkatrészeket szerelnek össze.