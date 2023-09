Hatalmas füst, apokaliptikus látvány a csíkszeredai raktártűznél

Mondhatni egyik pillanatról a másikra tárult apokaliptikus látvány az ablakaikon kinéző csíkszeredaiak elé szerdán délután, nem sokkal négy óra előtt. A város nyugati részén, a vasútállomás szomszédságában, az ipari zóna táján ugyanis hatalmas fekete füstfelhő csapott fel egy kigyúlt épületből , és hömpölyögve borította be az eget. A füst megjelenése után a Facebookot is ellepték az erről készült távoli fotók, miközben mindenki találgatta, hogy melyik épület gyúlhatott ki.

A bámészkodás és szörnyülködés mellett azonban az emberségre is láttunk példát, hiszen a lángokat megfékezni próbáló tűzoltóknak a szomszédos kertek tulajdonosain keresztül valakik több palack vizet is átnyújtottak apró figyelmesség gyanánt, ám a bámészkodók többsége inkább „bajnak” volt a helyszínen, hiszen a környező utcákat biztosító helyi rendőrök és csendőrök többször is rá kellett szóljanak a tömegre, hogy menjenek fel a járdára, és ne akadályozzák a behajtást az esetkocsik számára, de arra közlekedő autóst is számonkértek, hogy miért hajtott be épp a bevetési területre. Ezeket leszámítva azonban