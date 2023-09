Magasra csapó lángok és hatalmas füst Csíkszeredában

17.05 – Nagy erővel dolgoznak a tűzoltók a tetőtéri lángok megfékezésén, de – mint kollégánk jelenti a helyszínről – a tűz folyamatosan új erőre kap, és a füst sem hagy alább. Érkeznek a helyszínre a környékbeli önkéntes tűzoltó alakulatok is, az utcát helyi rendőrök és csendőrök biztosítják, amire szükség is van, hiszen – a hatósági felhívás ellenére – sokan odamentek filmezni, fotózni, szemügyre venni a tűzesetet.

17.20 – A tűzoltáshoz segítséget kértek a csíkcsicsói és madéfalvi önkéntes alakulatoktól, valamint a székelyudvarhelyi hivatásos tűzoltóktól. A környéken élők számára Ro-Alert vészjelzést is küldtek a sűrű füst miatt – tájékoztatott a fejleményekről a Hargita megyei tűzoltóság.

17.30 – A csíkszentkirályi és a csíkszentimrei önkéntes tűzoltók is a csíkszeredai hivatásos egységek segítségére siettek, ők is bekapcsolódtak a lángok megfékezésébe. A hatalmas füst miatt a környezetőrség munkatársai is kivonultak a helyszínre, hogy megállapítsák a légszennyezés mértékét.