Hatalmas felháborodást szült a Székelykeresztúr főterén lobogó négy román zászló

A román nemzetiségű kommentelők dicséretesnek nevezték, a magyarok többsége viszont elítéli, hogy Székelykeresztúr Polgármesteri Hivatala négy román zászlót helyezett ki a több mint 90 százalékban magyarok által lakott település központjába a december 1-jei román nemzeti ünnepet megelőző napokban.

A magyar nyelvű véleménynyilvánítók nemcsak sajnálatosnak nevezik a történteket, de többen egyenesen szégyenletesnek tartják, tekintettel arra, hogy a magyar nemzeti ünnepeken kihelyezett piros-fehér-zöld lobogók miatt több elöljárót is pénzbírsággal sújtottak.

Nem beszélve a közintézményeken elhelyezett magyar feliratok és a magyar szimbólumok általánosnak mondható üldözéséről.

Az éppen szabadságát töltő Rafai Emil polgármester politikai ellenlábasai zavargáskeltésének tartja a közösségi médiában megjelent véleménynyilvánításokat.

Mint lapunknak kifejtette, a legnagyobb probléma az, hogy a kialakult párbeszéd bevonzotta a román nacionalistákat is – akik szintén bekapcsolódtak a társalgásba –, ami egyáltalán nem tesz jót a kisvárosnak.

„A mi Jobbikunk sem jobb, mint a másoké” – utalt a szélsőséges uszítókra. Rámutatott, minden politikai lépést elő kell készíteni, ennek első lépése volt a zászlók kihelyezése. Éppen ezért azt ígéri, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a közeljövőben is nagyobb hangsúlyt fognak kapni a magyar szimbólumok a városban, amit a lakók is megtapasztalhatnak hamarosan. „Beszéljenek a tettek” – fogalmazott eléggé sejtelmesen, ám részleteket nem kívánt elárulni.

A román lobogókat egyébként november 29-én helyezték ki és december 2-án hajnalban távolították el. A polgármester hozzátette, szabadsága okán sem szeretne többet nyilatkozni az ügyben, hiszen véleményét már kifejtette egy közleményben.

Az RMDSZ vezetősége által hirdetett tolerancia elvét követve helyeztette ki a főtérre a román zászlókat Rafai Emil, hiszen a magyarság is elvárja a többségi nemzet elfogadását a magyar nemzeti ünnepeken – olvasható az említett kommünikében. A városvezető ugyanakkor azt is leszögezi, hogy a magyarságot nem lehet ünneplésre kényszeríteni december 1-jén. Egy másik érvelése szerint a hatályos törvények kötelezték arra, hogy román lobogókat tűzzön ki a közterületen, ezt pedig rendszerint számon kéri a városvezetésen a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal. Szerinte egyébként a kommentelők közül egyesek nagyon elvetették a sulykot a témával kapcsolatban, és ezáltal más véleményezőket is „megfertőztek”.

Mint ismert, 1918. december elsején zajlott a románok gyulafehérvári nagygyűlése, amelyen kinyilvánították igényüket Erdély Romániához való csatolására.