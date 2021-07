Hat hónap alatt ötszáz háziállat esett a medvék áldozatául Hargita megyében

Döntő többségükben medvék okozták a vadkárokat Hargita megyében az első félévben. Az esztendő kezdete óta több mint félezer háziállatot pusztítottak el a nagyvadak, de portyázásaik során épületeket, háztartási berendezéseket is megrongáltak. Utóbbiakra egyelőre még állami kártérítés sem létezik.

Medvekár-mérleg: fél év, félezer háziállat. Enyhén nőtt a károk száma a múlt év azonos időszakához képest • Fotó: Erdély Bálint Előd

Az elmúlt évben feljegyzett adathoz képest enyhén nőtt a bejelentett vadkárok száma Hargita megyében. A 2021-es esztendő kezdete óta, tehát mintegy fél év alatt 171 vadkárról készült feljegyzés a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökségénél, ezeknek a döntő többségét medvék okozták – tudtuk meg Domokos László Józseftől. Az intézmény vezetője elmondta,

a 171 vadkár közül 153 írható a medvék számlájára, a fennmaradókat pedig vaddisznók, farkasok és szarvasok okozták.

A nagyvadak 73 szarvasmarhát, 48 méhcsaládot, három lovat, 158 juhot és több mint 300 háziszárnyast pusztítottak el. Az első félévben tehát jórészt a háziállat-állományban keletkezett kár, az év hátralevő részében viszont – ahogyan az a különféle termények érésének a közeledtével lenni szokott – várhatóan a terméskárok lesznek gyakoribbak.

A megye minden részében történtek medvekárok, az utóbbi időben a gyergyói térségben jegyeztek fel nagyobb értékű veszteségeket, ott birkákat és teheneket öltek meg az élelem után kutató medvék, de tyúkokat is elpusztítottak, lényegében amit találtak, azt ették meg – mondta el kérdésünkre a megyei környezetvédelmi ügynökség vezetője. Domokos László József ugyanakkor arra is kitért, hogy történtek más jellegű anyagi károk is, Tusnádon például egy épületben rombolt egy nagyvad – a bejárati ajtót, bútorokat rongált meg, és feldöntötte a hűtőszekrényt élelmet keresve.