Háromszéken egy koronavírus-fertőzéshez köthető elhalálozás történt, új fertőzött nincs

• Fotó: Pinti Attila

Ebben az időszakban mindössze 21 tesztet végeztek. Egy elhalálozás került be a nyilvántartásba: a 79 éves sepsiszentgyörgyi férfi pénteken hunyt el a kórházban. Az állapota folyamatosan romlott, az intenzív terápián lélegeztetőgépre került, az életét nem tudták megmenteni. Az idős férfinak társbetegségei is voltak, szívbetegséggel és gyomorfekéllyel is kezelték.

A kormányhivatal tájékoztatása szerint jelenleg 114 személyt tartanak hivatalos karanténban a kórházakban, további 279 személy esetében fennáll a fertőzés gyanúja, ezért ők lakhelyi elkülönítésben tartózkodnak. A járvány kitörése óta 955 háromszéki fertőződött meg koronavírussal, 690-et gyógyultnak nyilvánítottak, 27 beteg elhunyt. Az elmúlt 24 órában 486 személyt igazoltattak, húsz céget, 53 járművet, 11 közszállítási járművet és 44 vendéglátói egységet ellenőriztek. Egy személy esetében állapítottak meg kihágást, őt figyelmeztetésbe részesítették.