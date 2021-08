Noha az idegen gólyák korábban elkergették, a háromból két gólyafióka visszatért a zetelaki fészekbe. Korábban megsérült és befogott társukat is szabadon engedték.

Három volt, de eddig csak két gólya tért vissza a fészekbe • Fotó: Erdély Bálint Előd

Nagy felháborodást keltett nemrég a zetelaki gólyafészket élőben követők között, hogy idegen gólyák támadták meg és űzték el az ott lévő, szülő nélkül maradt fiókákat. Akkor két kismadár elrepült, egyik viszont súlyosan megsérült ezért a szakemberek tanácsára be kellett fogják azt a helyi önkormányzat munkatársai.

Félreértett gólyamentő akció Nagy zajt keltett a közösségi médiában, hogy hétfőn egy bekamerázott gólyafészekből eltávolították a fiókákat Zetelakán. Mint kiderült, a községvezetés szakemberek irányításával akart segíteni a kis madarakon, hiszen úgy tűnt, szüleik elpusztultak. Mostanra visszahelyezték a fiókákat. Nagy zajt keltett a közösségi médiában, hogy hétfőn egy bekamerázott gólyafészekből eltávolították a fiókákat Zetelakán. Mint kiderült, a községvezetés szakemberek irányításával akart segíteni a kis madarakon, hiszen úgy tűnt, szüleik elpusztultak. Mostanra visszahelyezték a fiókákat.

Nagy Attila zetelaki polgármester örömmel tájékoztatta lapunkat, hogy utóbbi kisgólya azóta felerősödött, így már szabadon is engedhették a közeli mezőn, ahonnan elrepült.

Azóta nem is látták. Az is jó hír, hogy – bár a szakemberek is meglepődtek –, de a háromból két fióka visszatért a fészkébe, ahol az utóbbi napokban zavartalanul élhettek.