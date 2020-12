Három pápával dolgozott együtt

• Videó: Székelyhon TV

Az érsek mindenekelőtt elmondja, miként sikerült leküzdenie a koronavírus-fertőzést, amely miatt kórházi ellátásra is szorult.

Ahogy a mindennapi életünket is teljesen fölforgatta, ellehetetlenítette a járvány, ugyanígy van ez az én szolgálatomban is. Ugyanakkor az egyházi élet teljesen fölborult

– vallja a főpásztor, aki elmondja, miként sikerül fenntartania a kapcsolatot az egyháznak a hívekkel az online világra áttért helyzetben.

Kovács Gergely érsek felidézi eddigi életútja fő stációit – szülővárosát, Kézdivásárhelyt, a gyulafehérvári szemináriumot, a Vatikánt –, ugyanakkor arról is beszél, hogy reformátusnak keresztelték, és saját elhatározásából tért át a római katolikus hitre. Beszámol a Szentszéknél kifejtett közel három évtizedes tevékenységéről, ahol ellátta a Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetői tisztségét, és nem mellesleg három szentatyát is szolgált. A katolikus érsek megfogalmazza Ferenc pápa tavalyi erdélyi látogatásának jelentőségét, arra is válaszol, mi a kereszténység legnagyobb kihívása a 21. században, ugyanakkor – egykori posztulátorként – kitér arra is, miként halad Márton Áron szentté avatásának ügye.

Kovács Gergely érsekkel Rostás Szabolcs beszélget a Nézőpont e heti adásában, a Székelyhon TV Youtube-csatornáján.