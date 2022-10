Harmincmillió lejt meghaladó kártérítésre kötelezik a székelyudvarhelyi önkormányzatot

Fellebbezést nyújt be a székelyudvarhelyi önkormányzat a város egykori vízszolgáltatója által indított, és első fokon elveszített kártérítési perben. Erre azért kellett tíz hónapot várni, mert az elsőfokú ítélet indoklása csak a napokban érkezett meg, áttanulmányozása folyamatban van.

Az Aqua Nova Hargita Kft. által 2018-ban indított kártérítési per elsőfokú ítéletét 2021 decemberében hirdette ki a Hargita Megyei Törvényszék, 30 millió lejt meghaladó kártérítésre kötelezve a székelyudvarhelyi önkormányzatot a volt szolgáltató által végzett beruházások megtérülésének elmaradása miatt.

Hogy nem volt egyszerű elkészíteni, az abból is látszik, hogy az elmúlt pénteken a polgármesteri hivatalba kézbesített dokumentum 70 oldalas, amelynek áttanulmányozása is időt igényel.

Emiatt megkeresésünkre sem Venczel Attila városi főjegyző, sem Moldován-Horváth István ügyvéd, aki a perben a várost képviseli, nem tudott érdemi információkat közölni az indoklás tartalmáról. A főjegyző megerősítette korábbi kijelentését, hogy a 15 napos határidő lejárta előtt a város fellebbezést nyújt be az elsőfokú ítélet ellen, erre nemcsak a törvény kötelezi őket, a város vesztes fél a perben. Az ítélet indoklását most tanulmányozzák. A védőügyvéd szerint

Tetemes összeg a tét



A volt városi vízszolgáltató vezetője korábban azt nyilatkozta, hogy a 2007-ben kötött szerződés alapján közel 9 millió eurót terveztek költeni Székelyudvarhely vízhálózatának korszerűsítésére, húszéves futamidővel számolva ennek megtérülését. Ebből 36,8 millió lej értékű beruházás történt meg 2018-ig a cég szerint: felújították a vízművet, 17 utcában szennyvízhálózati bekötést végeztek, 14-ben vízvezetékre történő csatlakoztatást, nyomásfokozókat szereltek, a szolgáltatás folytonosságára törekedtek. A víz- és csatornaszolgáltatást 2018-ban adta át a város a Harvíz Rt.-nek – ennek a tanácsi határozatnak az érvénytelenítését is kérte a cég, mert szerinte az egyoldalú szerződésbontással kárt szenvedett – ezt részben meg is tette a bíróság. A meg nem térült befektetésekért 23,7 millió lej kártérítést kértek, ebből 23 milliót ítélt meg a bíróság, emellett 5,36 millió lej a meg nem valósított haszon, 142 ezer lej a közszolgáltatás leállításának, és 119 ezer lej a 2018 márciusáig végzett szolgáltatások értéke. Ezekre az összegekre kamatot is kell számolni 2018 áprilisától, ugyanakkor az ÁFÁ-t sem tartalmazzák, ami szintén jelentős összeg.