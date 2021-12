Alapfokon pert nyert az Aqua Nova Hargita a székelyudvarhelyi önkormányzat ellen

Az Aqua Nova Hargita szerint kijátszották őket, a városnak ezért fizetnie kell. Archív • Fotó: Barabás Ákos

A Csíkszeredai Bíróság honlapján közölt információk szerint alapfokon pert nyert az Aqua Nova Hargita Székelyudvarhely önkormányzata ellen. Amint arról írtunk,

a szolgáltató hatalmas összegű kártérítést követelt a várostól, amiért az szerződést bontott vele 2018-ban.

A téma kapcsán 2020. február 11-i Facebook-bejegyzésében Gálfi Árpád polgármester így fogalmazott tárgyalás előtt: „ÁFÁ-val együtt közel 40 millió lejt követel városunktól az Aqua Nova. (…) Ez nem kevesebb, mint a székelyudvarhelyi adófizető városlakók KÉT ÉV alatt befizetett adója. Ilyen összegre rúg azon fejlesztésekre vonatkozó követelés, amelyek megvalósulását az egykori szolgáltató törvényes dokumentumokkal nem igazolta kérésünkre” – olvasható a bejegyzésben.

A hivatal honlapján egy nappal később részletesebb bejegyzés ezt megerősíti:

a szolgáltató „olyan beruházásokra követel »vissza« peres úton közpénzt, amelyeket kérésünkre máig sem igazolt hivatalos, törvényes dokumentumokkal”.

HIRDETÉS

Az ügyben megkerestük Bálint-Major Áront, az Aqua Nova Hargita ügyvezető igazgatóját. Elmondta, hogy a 2007-ben kötött szerződés egyik feltételeként közel kilencmillió eurót fektettek be a város vízhálózatának modernizálásába, amelynek megtérülését húszéves futamidőre számolták.

Felújították a vízművet, 17 utcában megoldották a szennyvízhálózati bekötést, 14-ben a vízvezetékre csatlakoztatást, nyomásfokozókat szereltek, a szolgáltatás folytonosságára törekedtek

– sorolta Bálint-Major Áron, aki szerint a cég megjelenése után hamarosan városszerte meg is szűntek az addig gyakori és sok esetben hosszas szolgáltatás-kiesések. Aztán 2018-ban hirtelen megváltozott minden:

az önkormányzat a Harvíz Rt.-nek adta át a szolgáltatást, amely pályázati forrásból mintegy 60 millió eurós beruházást tervezett.

A küszöbön álló döntésről akkor értesítették az Aqua Novát: „tárgyaltunk róla – mondta Bálint-Major Áron –, de végül a polgármester úgy döntött, hogy kihátrál az egészből, és átadja a szolgáltatást a Harvíznek, közbeszerzés nélkül. Ez olyan, mintha a főbérlő felmondana a lakónak, miután az saját zsebből felújította az ingatlant” – foglalta össze röviden a per indoklását az ügyvezető igazgató. „Erre persze volt neki joga, csak akkor vállalnia kell a következményeit” – tette hozzá. A szolgáltatás átadásáról szóló 3/25.01.2018 számú tanácshatározatot is megtámadta az Aqua Nova, ennek több pontját is eltörölte az alapfokú bírósági ítélet.

Csillagászati összegű kártérítés

A Csíkszeredai Bíróság honlapján megjelent értesítés szerint az ítéletben továbbá mintegy 30 millió lejes kártérítést állapítottak meg. Ebben a hatalmas, több mint 100 ezer lejes perköltség is benne van.

A teljes összeget, valamint annak ÁFÁ-ját kellene kifizetnie a városnak, amennyiben elfogadja a döntést.

Az ügyben Venczel Attilát, a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal főjegyzőjét is megkerestük, aki elmondta, hogy egyelőre elemzik a helyzetet, a döntésről ők is pénteken értesültek. Hivatalos indoklás még nem érkezett, amint megjön, valószínűleg a hivatal is közöl majd hivatalos álláspontot, és minden bizonnyal él majd a fellebbezés jogával.