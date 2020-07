Hargita megyét is átszeli a Via Transilvanica útvonal

A Maros megyei után csütörtökön délután átadták a Via Transilvanica Hargita megyei szakaszát: a mintegy 122 kilométer hosszú túraútvonal Székelyderzsben ér véget, így találóan ott adták át az utolsó megyebeli mérföldkövet.

Az ünnepélyes avatón, a székelyderzsi vártemplom árnyékában Alin Uhlmann Ușeri, a Via Transilvanicat létrehozó Tăşuleasa Social egyesület elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd házigazdaként felszólalt István Adrián, a község polgármestere. Mint kifejtette,

A kezdeményezést számos önkormányzat, civil és vállalkozó felkarolta, az ünnepi eseményen többek között felszólalt a Via Transilvanica nagykövete, Marcel Iureş színész is.

A vártemplom udvarán tartott, kulturális programmal is összekapcsolt ünnepségen egyébként bemutatták a Via Transilvancia telefonos alkalmazást is: az applikáció lehetővé teszi a Románia történelmi, természeti és kulturális értékeit népszerűsítő, tíz megyén (Mehedinți, Krassó-Szörény, Hunyad, Fehér, Szeben, Brassó, Hargita, Maros, Beszterce-Naszód és Szuceava) áthaladó útvonal online lekövetését.

A Via Transilvanica mindannyiunké, azt kívánom, hogy minél többen, minél gyakrabban használják, hisz még a helybéliek számára is rejtett szépséget tárhat fel

– hangsúlyozta a kezdeményező civil szervezet vezetője.