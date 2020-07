Átadták a Via Transilvanica Maros megyei szakaszát, következik a Hargita megyei

Felavatták Szovátán a Via Transilvanica turisztikai útvonal Maros megyei szakaszát szerdán délután, csütörtökön pedig a Hargita megyei rész következik, székelyderzsi kőavatóval. Az ezer kilométer hosszú út Drobeta Turnu Severintől indul, átszeli Erdélyt és Bukovinát, majd a putnai kolostornál ér véget.

T betűvel jelölik a Via Transilvanicát • Fotó: Rab Zoltán

A turizmus fejlesztése nagyszerű lehetőség a gazdasági fellendüléshez, a megye, a régió és az ország értékeinek tudatosítása most különösen fontos és időszerű – hangsúlyozta Péter Ferenc, a Maros megyei önkormányzat elnöke, aki azt javasolta, hogy kölcsönösen népszerűsítsék a régiók egymást, hiszen az útvonal olyanokat vonz egy-egy vidékre, akik még nem jártak ott, felfedezve ezáltal a sajátosságokat, különleges értékeket.

A szovátai kilátót is érinti az út • Fotó: Rab Zoltán

Marcel Iureș színművész a Via Transilvanica nagyköveteként lépett fel a színpadra, majd a nagy-britanniai nagykövet, Andrew James Noble osztotta meg gondolatait a parkban ülő népes közönséggel. Ismertette, Nagy-Britanniában nem egyedi az ilyen kezdeményezés, számos turisztikai útvonal van, amely összeköti a vidékeket és az embereket. Ez az út is összeköti Erdélyt Moldvával, és az ott élő embereket is egymással – hangsúlyozta.