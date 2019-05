Hargita megyei zenészek a Hargita megyei gyermekekért

A rendezvény médiapartnere a Székelyhon

A ForFun Egyesület és a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság által szervezett jótékonysági esemény a Mikó vár udvarán lesz megtartva, ahol színpadra lép a Bagossy Brothers Compay, a Robin and the Backstabbers, a Role, az Ineffable, a Tündérground, valamint az One More Minute együttes.

A csíkszentmártoni származású énekesnő, Bocskor Bíborka 1982-ben született, a csíkszeredai Nagy István Művészeti Szakközépiskolában klasszikus éneket tanult, majd tanulmányait Marosvásárhelyen, a színművészeten folytatta. A Magyar Nemzetben 2016 áprilisában megjelent cikk szerint hirtelen döntés nyomán költözött Budapestre, és indult el a Megasztár 3.-ban. Ezt követően lett a Magashegyi Underground énekesnője, és jelenleg is Budapesten él. Az énekesnő számtalan karitatív akció önkéntese.

A csíkszeredai Octavian Goga Főgimnázium 17 éves diákja, Andra Ioana Iamandi is örömmel mondott igent a házigazda szerepre, hiszen mint mondta, egy aktív, optimista ember, aki szívesen tesz a közösségért, és szeretettel kapcsolódik a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok megsegítésére irányuló akcióhoz. „Nagyon várom a fesztivál kezdetét, hogy együtt örülhessek a közönséggel a kiváló zenének és a karitatív akciónak” – mondta Andra Ioana Iamandi.

A népszerű együttesek – a fellépés szerint időrendi sorrendben: az Ineffable, a Tündérground, a Robin and the Backstabbers, az One More Minute, a Role zenekar és a Bagossy Brothers Company az első pillanattól pozitívan reagáltak a felkérésre és lelkesen vállalták, hogy fellépjenek Csíkszeredában a nemes cél érdekében. Mint azt megtudtuk,

a Bagossy Brothers Company lemondott egy koncertet azért, hogy a Hargita megyei közönségnek énekelhessen,

a Role is lemondott egy bécsi fellépést, a Robin and the Backstabbers pedig úgy alakította a programját, hogy szombaton este Csíkszeredában koncertezhessen.

A koncerteket mindkét nap a Vámszer Géza Művészeti Népiskola gazdag programkínálata előzi meg, melyre a szervezők szeretettel várják a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt. A Mikó-vár előtti téren a gyerekek és fiatalok kipróbálhatják a fajáték készítést, fafaragást, kerámia tárgyak festését, nemezelést, arcfestést, részt vehetnek a gyerektáncházban, mesefoglalkozásban, interaktív zenei játékokban, kőfestésben, hangszerkészítésben, zumbázhat, dekupázst készíthet befőttes üvegekre, illetve kipróbálhatja a bábkészítést. A gyerekfoglalkozásokat a népiskola tevékenységvezetői, kézművesei, meghívott előadói és szaktanárai irányítják.

Az kétnapos eseményre a jegyek elővételben kaphatók a www.bilete.ro honlapon, a Csiki Mozi jegypénztárában, illetve megvásárolhatók a helyszínen is, a koncertek előtt.

A jegyek ára: egy napi jegy 30 lej, két napi jegy 50 lej.