Hargita megye: tömeges leépítés körvonalazódik a könnyűiparban

a nehéz helyzetbe került vállalkozások még akkor is kell jelezzék az ügynökségnél a potenciális leépítés lehetőségét, ha nem biztos, hogy végül valóban végre is kell hajtsák azt.

– magyarázta érdeklődésünkre Jánó Edit, a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező és Szakképző Ügynökség osztályvezetője. Kérdésünkre elmondta ugyanakkor azt is, hogy a tömeges leépítést gyakorlatilag minden évben bejelentik a tavaszi szezonváltás előtt, így készülve arra az eshetőségre, hogy esetleg nem tudnak új szerződéseket kötni. A tömeges elbocsátás azonban az esetek többségében végül elkerülhető, a tapasztalat azonban azt mutatja, hogy átlagban háromévente sor kerül az elbocsátásokra. Mint ismert,

legutóbb 2020-ban volt nagy leépítéshullám a Hargita megyei könnyűiparban, akkor több, többségükben Székelyudvarhelyen működő textilipari vállalkozás is tömeges leépítéseket volt kénytelen végrehajtani.

Tudni kell azonban azt is, hogy ha a leépítés meg is történik, amint új megrendelői szerződésekhez jut a vállalat, veszi is vissza az elbocsátott alkalmazottakat – mondta az ügynökség munkatársa.

Enyhén nőtt a munkanélküliség

Hargita megyében egyébként enyhén nőtt a munkanélküliség az elmúlt hónapban decemberhez képest. Január végén 5246 munkanélkülit tartott nyilván a megyei munkaerő-elhelyező ügynökség, ami 145-tel több a decemberben feljegyzett adatnál. Az újonnan állástalanokká váltak többsége segélyben részesülő munkanélküli, azaz elbocsátás révén veszítették el munkájukat, de nem tömeges leépítés során, és a munkanélküliségi adatok sem szokatlanok. Januárban rendszeresen megnő kissé a munkanélküliség, több ágazatban – például a mezőgazdaságban, építőiparban és a szolgáltatási szektorban – is történnek ilyenkor kisebb elbocsátások – magyarázta az adatokat Jánó Edit.

Ami az állásajánlatokat illeti, folyamatosan keresik a munkaerőt a kereskedelemben, de összességében mindig van mintegy 200 betöltetlen állás az ügynökség kínálatában – tájékoztatott a megyei munkaerő-elhelyező ügynökség osztályvezetője.