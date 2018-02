Hargita Megye Tanácsának költségvetését elemezték az EMNP-s önkormányzati képviselők

Nagyjából 24,5 millió lejes saját költségvetési hiánnyal kezdi az idei évet Hargita Megye Tanácsa 2017 elejéhez képest – derült ki az önkormányzat EMNP-s képviselőinek szerdai sajtótájékoztatóján. A büdzsé megszavazása után az látszik, hogy beruházások terén az útépítésekre fog koncentrálni az intézmény, sőt az elkövetkező évekre is jelentős vállalásokat jelentettek be.

Zakariás Zoltán és Nagy Pál. Az EMNP-s képviselők kevesebb ígéretet és több megvalósítást várnak • Fotó: Barabás Ákos

Ez a 2016-os többletösszegnek körülbelül a fele. Azt is megtudtuk tőle, hogy míg tavaly az Országos Vidékfejlesztési Programba benyújtott pályázatoknak köszönhetően 57,3 millió lejes támogatást foglalhattak bele a büdzsébe, ez idénre 25,8 millióra csökkent. Persze nőhet, ha év közben sikerül újabb projektek megvalósításáért pályázni.

A megyei tanács ugyanakkor arra is elkötelezte magát, hogy 2021-ig összesen 250 millió lejt fog elkölteni a települések közti utak fejlesztésére, ám az erre előirányzott összeg alig 25 millió.

Zakariás szerint ez utóbbi csupán kampányígéretnek tűnik az elkötelezés és az előirányzott összegek közti óriási különbség miatt. Egyébként ezt vélhetően külső források bevonásával egyenlítené ki az intézmény. Ezenkívül az útkarbantartással kapcsolatos terveknél is hasonló a helyzet.

Kiderült az is, hogy a Hargita Megyei Gyermekvédelmi és Szociális Igazgatóság költségvetése csak az első háromnegyed évre elég, így év végén gondok lehetnek. Az EMNP-s képviselő ugyanakkor arra is kitért, hogy a megyei önkormányzat alárendeltségébe tartozó, ám saját jövedelemmel is rendelkező intézményeknek különálló költségvetésük van, ami nagyjából 234 millió lej.