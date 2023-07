Hamarosan elstartol a Csalamádé színjátszótábor kilencedik kiadása

Visszatér Gyergyószékre, idén Güdücön rendezik meg a Csalamádé színjátszótábort, ahol rendszerint olyan fiatalok kóstolhatnak bele ebbe a művészeti ágba, akik ezt követően meghatározó tagjai lehetnek a középiskolás színjátszásnak, de később is megmaradhat a szoros kötődésük a színház világához.

A tábor Güdücön indult, majd más helyszíneken is zajlott, most azonban

Már nem csak a gyergyói fiatalok érdeklődnek a Monokultúra Egyesület által szervezett Csalamádé színjátszótábor iránt, hanem más városokból is érkeznek diákok a rendezvényre, hogy részesei lehessenek a nyári színjátszó kalandnak – mutatott rá Kolozsi-Borsos Gábor főszervező a kéthetes eseményt felvezető csütörtöki sajtóeseményen.

Más években három hétig tartott a tábor, de tavalytól ezt kéthetesre szűkítették, hogy több fiatal számára legyen elérhető. Ennek az is a következménye, hogy nem tud összeállni egy előadás a tábor végére, (amelyeket az elmúlt években játszottak több színpadon is), de

így is sor kerül a zárónapon egy közös produkcióra.

A Csalamádé sok fiatalnak az első impulzusokat adta ahhoz, hogy később a Szin-kron csoportban vagy általában a diákszínjátszásban megtalálja önmagát, de más jellegű sikeres együttműködéseknek is táptalajt biztosított a rendezvény. Például a kapcsolatnak Kányádi György koreográfussal, amelynek későbbi eredménye

Kányádi most is jelen lesz a táborban, mellette pedig Kiss Tamás kolozsvári színész, Korpos Szabolcs, a Salamon Ernő Gimnázium zenetanára, Sikó Doró jelmez- és díszlettervező, illetve Pál-Gecse Ákos, a Sepsiszentgyörgyi bábszínház tagja is ismereteket ad át a fiataloknak.