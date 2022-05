Hamarosan átadhatják az első hőszigetelt tömbházat Gyergyószentmiklóson

folyik a munka ezzel kapcsolatban is, dolgoznak a papírok intézésével, sok a dolguk ezzel, de mint minden beruházásnál, itt is adódnak problémák.

Kérdeztük azt is, lehet-e már tudni, hogy a lakók mennyit kell majd fizessenek, mekkora lesz a rájuk háruló rész.

László leszögezte, hogy erről most még nem lehet beszélni, mindaddig, míg az adott munkálat le nem zárul, már azért sem, mert tömbházlakásonként is különbözik az, hogy az illető lakó mennyivel kell majd hozzájáruljon tömbháza felújításához. Például van, ahol ablakcserére is sor került, máshol erre nem volt szükség. Ugyanakkor a munkálatok során az is kiderült, hogy az épület leromlott állapota miatt olyan javításokat is el kellett végezni, amit nem tudhattak előre. Ezeket a plusz munkákat pedig a tulajdonosok kell fizessék.