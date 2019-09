Halálra gázoltak egy medvét, majd az úttesten hagyták a tetemet

Képünk illusztráció • Fotó: Gábos Albin

Kedden késő este jelentették a sofőrök a 112-őn, hogy a településeket elkerülő, Körtvélyfája és Petele közötti gyorsforgalmi úton egy medve teteme található. Mint a Maros megyei rendőrség sajtószóvivője, Ramona Varodi a Székelyhonnak elmondta, a helyszínre kiszálltak hatóságuk közlekedési osztályától, valamint a csendőrök, illetve az illetékes vadásztársaság képviselői. A döglött állat tetemét utóbbiak szállították el. A rendőrség folytatja a nyomozást, hogy kiderítse a baleset körülményeit és azt, hogy milyen autóval gázolták el a medvét.

Az Info Trafic Maros Facebook-csoportban olvasható hozzászólások szerint csakis egy tehergépkocsi üthette el a nagyvadat, más jármű nem tudott volna gond nélkül továbbmenni, hiszen a nagyvaddal való ütközés jelentős károkat okozott volna a gépkocsiban is.

A területen illetékes Maros megyei vadászegyesület elnöke, Emil Muică a Székelyhonnak azt mondta, a medve teteme náluk van, az állategészségügyi igazgatóság szakemberei pedig vizsgálatokat végeznek, hogy ellenőrizzék, nem szenvedett-e valamilyen betegségben az állat.

„Ez standard eljárás, minden elhullott állat esetében ezt teszik. Azután döntjük el, hogy lehet-e értékesíteni a nagyvad bundáját vagy sem” – mondta Muică, aki szerint Körtvélyfája és Petele, illetve Szászrégen környékén nagyon sok a medve, a vasút és az úttest által kettészelt terület mindkét részén. A gépkocsivezetők, de a lakók is

gyakran számolnak be arról, hogy a nagyvadak időnként átkelnek a síneken és az úttesten, hogy újabb területeket fedezzenek fel.

Muică szerint a medvék nagyon elszaporodtak, a falvakban, de már a városokban is lehet találkozni velük, és ez egyáltalán nem jó. A vadászegyesület elnöke szerint a szóban forgó úttest közelében gyakran lehet látni vaddisznókat és őzeket is, korábban is gázoltak el vadállatokat ott.