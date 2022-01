Halálos hegyi veszedelmek – ezeket tartsuk szem előtt, ha a hosszú hétvégén túrázni indulunk

Két haláleset is történt három napon belül a hegyekben, az egyik a Bucsecs-hegységben, a másik a Kelemen-havasokban. Mindkettő esetben profi hegymászó volt az áldozat, aki megfelelő felszereléssel indult el, mégis megtörtént a tragédia. A soron következő hosszú hétvége miatt most is sokan készülnek hegyi túrákra, a hegyimentők azonban óvatosságra intenek.

Képünk illusztráció • Fotó: Facebook/Maros megyei Hegyimentők

Profi hegymászóval is megtörténhet a baj

Múlt hétvégén a hegyimentőnek 125 alkalommal kellett közbelépniük veszélybe került személyek megmentése érdekében szerte az országban, egy személy pedig el is hunyt a Kelemen-havasokban. Ez három napon belül a második haláleset volt, ugyanis a múlt hét folyamán folyamán a Bucsecs-hegységben zuhant le az egyik sziklafalról egy női alpinista.

„Feltételezésünk szerint a meteorológiai állomásnál akart éjszakázni, de a szélben eltévedt. Mivel egyedül a síszemüvege nem volt rajta, valószínűleg levehette, hogy telefonáljon, segítséget kérjen, de a szél elvihette azt. Mivel 100 kilométer fölötti szélerősség volt, ebben az időjárásban a hókristályokat akkora erősséggel fújja a szél, hogy egyáltalán nem tudod kinyitni a szemedet, hogyha nincs rajtad síszemüveg. Ez lehetett a veszte” – fogalmazott a hegyimentő.

Ráadásul mínusz 17 fok volt, erre jött rá ez a 100 kilométeres szél, ami azt jelenti, hogy a túrázó -30 Celsius-foknál is alacsonyabbnak érezhette a hőmérsékletet, így akármilyen jó felszerelése van, nem bírja sokáig.

Valószínűleg síszemüveg nélkül kóborolt addig, amíg fizikailag is elfáradt, lefeküdt a földre, s ott megfagyott. Kovács Róbert elmondta, 12 órakor kapták a riasztást, 12 óra 15 perckor már meg is kapták a holttestet, mindössze 200 méterre a meteorológiai központtól. Végül nem Suceava felől hozták le, ahonnan elindult, hanem Maroshévíz felé, egyeztettek a Hargita megyei hegyimentőkkel is, akik eléjük jöttek.

A hegy megvár

A két eset tanulsága, hogy bárkivel, bármikor megtörténhet a baj – mondta a Maros megyei hegyimentők vezetője, hozzátéve, hogy

a most következő hosszú hétvégére is sárga és narancssárga vészjelzés lesz érvényben a legtöbb hegységben. Nagyon erős szél lesz, és -15 vagy akár -20 fok is a hegyekben.

Éppen ezért nagyon oda kell figyelniük a készülődő túrázóknak, hogyan választják ki a túraútvonalunkat. A szakember szerint ha ki is mászunk a hegyre ilyenkor, ne menjünk a gerincre, ahol a legerősebben érezzük a szelet, s ha narancs vagy piros vészjelzés van az adott területen, akkor válasszunk inkább alacsonyabb túraútvonalat.