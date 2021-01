Halálesetek történtek, de az új fertőzések száma csökkent Hargita megyében

Sok, online tanrendből kimaradt diáknak okozhat gondot a félév lezárása

Az első félévből hátramaradt hetek is online tanrendben zajlanak, de lehetséges, hogy február 8-ától a diákok visszatérhetnek az iskolába – közölte legutóbb Sorin Câmpeanu tanügyminiszter. A félév vége pedig most is, mint „békeidőkben”, a tanulmányi jegyek lezárásával telik.