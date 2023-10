Haladnak a tűzkárosult családok új házainak építésével Kommandón

Noha az új házak építési munkálatai jó ütemben haladnak, Kocsis Béla polgármester nem kíván jóslatokba bocsátkozni az építkezés befejezését illetően, fontosnak tartja azonban, hogy az érintett családok is hozzájáruljanak új otthonaik felépítéséhez.

Gyorssegélyt nyújtottunk, első körben minden családnak 10 köbméter faanyagot adtunk a fűrésztelepről, ebből elkészültek a tetőgerendák, majd 800 négyzetméternyi cserepet rendeltünk a tetők befödéséhez. Nem tudom megbecsülni, mikorra készülnek el a házak, de a lakóknak is hozzá kell járulniuk az építkezéshez

Tűz ütött ki vasárnap a háromszéki Kommandón, a lángok több épületre is átterjedtek. Az esetről beszámoló Szentléleki Ifjúsági Szervezet szerint öt ház vált a lángok martalékává, és a károsult családoknak segítségre van szükségük.

Kommandón 2022. január 23-án egy ház konyhájában keletkezett rövidzárlat nyomán heves tűz ütött ki , amely több, az elsővel egybeépített házra is átterjedt. Öt lakást teljesen felemésztett a tűz, három másik háznak pedig a tetőzete vált a lángok martalékává. Több mint 30 hivatásos és önkéntes tűzoltó mintegy nyolc órán át küzdött a lángokkal. Összesen 19 személy, köztük három kiskorú maradt otthon nélkül a tél kellős közepén.

A helyi és megyei önkormányzat egyaránt, továbbá a megyében működő civil szervezetek is jelentős összegeket adományoztak, a szerencsétlenség híre még külföldre is eljutott. Több Kovászna megyei község és város önkormányzata is felhívást intézett a lakossághoz, hogy ha tehetik, segítsenek a bajbajutottakon.