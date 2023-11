Hajléktalant találtak egy kukában

2023. november 16., csütörtök

Hargita megyei és magyarországi közös pályázatok uniós támogatásokért

Hargita megye számára is lehetőség van közvetlenül Brüsszelből európai uniós támogatások lehívására, ezekért magyarországi partnerekkel közösen is lehet pályázni – erről is tárgyalt csíkszeredai látogatásán Latorcai Csaba.