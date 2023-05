Ha munkát keres, vagy váltana, pénteken lehetősége lesz rá

Csíkszeredában legnagyobb számban a kereskedelemben keresnek munkaerőt, Székelyudvarhelyen a turisztikai, illetve vendéglátószektorban. Maros megyében számos, szakképzettséget igénylő állás vár betöltésre, de szakképzetlen munkásokat is keresnek a munkaadók. Kovászna megyében is várják az álláskeresőket. Pénteken több településen tart állásbörzét a munkaerő-elhelyező ügynökség.

Az állások megoszlását illetően Jánó Edit elmondta, Csíkszeredában több kereskedelmi állásra várnak jelentkezőket, Székelyudvarhelyen pedig turizmusban és a vendéglátószektorban van több betöltetlen munkahely, például szakács és pincér állások. De az említetteken kívül Csíkszereda térségében péket, villanyszerelőt, varrónőt, sofőrt, targoncást is keresnek, Székelyudvarhely környékén pedig varrónőket, az építkezési szektorban szakképzetlen munkaerőt, de villanyszerelőt, biztonsági őröket, és tejiparban tevékenykedő cég is keres új munkaerőt.

ezek közül kettő mérnöki állás, de van köztük bankvezetői, menedzserasszisztensi és eladási igazgatói munkakör is. Péntekig azonban várhatóan az ilyen jellegű ajánlatok is bővülni fognak – jegyezte meg.

Az ügynökség által rendszeresen közzétett jegyzék egyébként általában több mint 300 állást tartalmaz, ám az ezeket hirdető cégeknek csak egy része szokott részt venni a börzén, ugyanis a hirdetők közt vannak más megyei vállalkozások, illetve olyanok is, amelyek nem kívánnak részt venni a börzén – mondta el kérdésünkre Jánó Edit. Most munkaerőhiány van, ezért a börze sikeressége nem olyan nagy, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt, amikor munkahelyhiány volt.

„Mi mindenkinek azt ajánljuk, hogy 9 órára jöjjenek, még akkor is, ha kicsit kell várjanak, amíg már nem lesz tumultus annál az asztalnál, ahová menni szeretnének, addig legalább körülnézhet, hogy milyen munkahelyek vannak. Tehát érdemes időben jönni, mert a munkaadók sem ülnek két óránál többet” – javasolta Jánó Edit. A részvételt egyébként nem csak a munkanélkülieknek ajánlja, hanem azoknak is, akik munkahelyet váltanának, esetleg másodállást keresnek.

A hét elején közzétett lista szerint Maros megyében ezernél több szabad állás van, az ezt kínáló cégek nagy része ott lesz a pénteki börzén is. Több helyre keresnek szakképzett munkásokat: péket, pincért, éjjeliőrt, kőművest, gépkocsivezetőt, eladókat, lakatost, egészségügyi asszisztenst, titkárnőt, asztalost, de a szakképzetlen munkásoknak is több lehetőségük van elhelyezkedni árukezelőként, építkezési segédmunkásként, takarítóként. Könyvelőket, cégvezetőket, informatikusokat, vegyészmérnököket is keresnek Marosvásárhelyre és nemcsak.

Némelyek csak a pecsétért érkeznek



A Kovászna Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség által szervezett állásbörzének idén a Sajtó utca 4. szám alatt található inkubátorház ad otthon. A cégek képviselőit és az állásajánlatokat benyújtókat, valamint a börzére érkező munkakeresőket pénteken 9.30-ra várják, a börze viszont 10 és 12 között zajlik. A rendezvény kerekasztal-beszélgetéssel zárul, amelyen az börze eredményeit is ismertetik. Mint ahogy minden évben lenni szokott, idén is minden bizonnyal a szociális segélyezettek lesznek többségben a börzén, ők viszont többnyire csak azért mennek, hogy a segélyhez szükséges pecsétet megszerezzék. A jelenség kapcsán Kelemen Tibor igazgató lapunknak korábban azt nyilatkozta, a segélyezettek és iskolázatlanok tömegét nehéz munkára ösztönözni. Ha a családból valaki fizetésért dolgozna, az veszélyeztetné a szociális segélyt, ezért még arra is képesek, hogy az illetőt „kijelentsék” a lakhelyéről, ha az alkalmaztatja magát. Az igazgató azt is kifejtette, azt sem látja megoldásnak, hogy a munka megtagadása miatt elvágják ezen személyek segélyét, mert ez legtöbbször egy egész családot döntene nyomorúságba, és fosztana meg a segéllyel járó egészségbiztosítástól. A Kovászna Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség legfrissebb, március végi összesítésében 3020 munkanélküli szerepel, ez alapján a megyében 3,8 százalékos a munkanélküliség. Munkanélküli segélyben viszont közülük mindössze 307-en részesülnek. A legtöbb munkanélküli – közel 1100 – a 29 évnél fiatalabb korosztályból kerül ki, 514-en a 30–39 évesek köréből és 612 a 40–49 év közöttiekből. Ugyanakkor 1458 személy nagyon nehezen, további 845 pedig nehezen foglalkoztatható.

(Dimény Árpád István)