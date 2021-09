Ha meghal egy beteg, megürül egy ágy, de rögtön be is telik

Egyre csak bővítik Hargita megyében a kórházak Covid-részlegeit, az intenzív terápiás ágyak számát is növelik, de azok azonnal be is telnek. A megyei egészségügyi szakhatóság vezetője szerint az igazolt fertőzöttek kórházba kerülésének az arányát tekintve „sokkal rosszabb a helyzet, mint tavasszal”.

Bővítik az intenzív terápiás ágyak számát Hargita megyében, de így is azonnal megtelnek a megüresedő helyek. Képünk illusztráció • Fotó: Beliczay László

Gyorsan romlik a járványhelyzet Hargita megyében, ezt jól mutatja a napi új igazolt fertőzések nyilvántartása is: szerdán több, mint kétszer annyi (36) új fertőzést igazoltak Hargita megyében, mint egy héttel korábban (14), de

országszerte is majdnem megkétszereződött a napi új fertőzések száma.

A fertőzötteknek majdnem a fele kórházba kerül

„Tele vannak a kórházak Covid-részlegei és átalakítunk újabb és újabb részlegeket Covid-részlegekké.

Sajnos most sokkal rosszabb a helyzet, mint tavasszal, mert akkor az igazolt fertőzötteknek körülbelül a 20 százaléka volt kórházban, de most a pozitív teszttel rendelkezők 45 százaléka kórházba kerül

– ismertette a járványhelyzetet Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője. Megjegyezte azonban, hogy a megnövekedett aránynak részben az is az oka, hogy sok beteg későn fordul orvoshoz, illetve

valószínű, hogy, akik enyhe tüneteket észlelnek magukon, nem jelentkeznek tesztelésre, nehogy karanténba kerüljenek.

A megyében működő kórházakban a súlyos, illetve kritikus állapotban lévő koronavírusos betegeit ellátó intenzív terápiás részlegek is állandóan tele vannak,

„amikor egy beteg meghal, megürül egy ágy, de rögtön be is telik”, pedig már növelték, illetve jelenleg is növelik az ágyak számát

– mondta Tar Gyöngyi.

Szakszemélyzetet keresnek a bővítéshez

Az egészségügyi minisztérium által a minap közzétett országos tervben Hargita megye esetében 20 Covid-intenzív terápiás ágy fenntartása van előírva.

A székelyudvarhelyi kórház intenzív terápiás részlegén nyáron még négy ágyat tartottak fenn a súlyos állapotban lévő koronavírusos betegek számára, ezt előbb hatra növelték, de már tíz ágyban kezelnek koronavírusos betegeket és állandóan tele vannak ezek az ágyak.

A csíkszeredai kórházban is négy ágy működött, ezt hatra növelték, most pedig

újabb négy ággyal próbálják bővíteni a Covid-intenzív részleget.

Legutóbb tavasszal tartottak fenn ennyi intenzív terápiás ágyat a Covid-betegek számára, ám akkor még ezek közül 2-2 a maroshévízi, illetve gyergyószentmiklósi kórházban állt rendelkezésre. Azóta viszont

az egyik gyergyószentmiklósi intenzív terápiás orvos nyugdíjba ment, és Maroshévízen sincs elég orvos ahhoz, hogy fenntarthassák a kétágyas Covid-intenzív részleget, ezért kell a csíkszeredai kórházban bővíteni.

Viszont ott is személyzetet keresnek a többletágyak biztonságos fenntartásához – tudtuk meg Tar Gyöngyitől.

Azt senki se tudja megmondani, hogy ha a jelenlegi tempóban nőnek tovább a fertőzöttségi adatok, meddig tart ki a megyében működő kórházak intenzív terápiás kapacitása

– mondta kérdésünkre az egészségügyi szakhatóság vezetője.

„Csütörtökön 41 új fertőzést igazoltak úgy, hogy tíz nappal ezelőtt még 5-6-tól is elborzadtunk, hogy milyen sok. Próbálunk szubintenzív ágyakat is létesíteni Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen is. Ez nem teljesen intenzív ellátást, de elég komoly légzéstámogatást jelent” – fogalmazott Tar Gyöngyi. Elmondta ugyanakkor, hogy

jelenleg a Hargita megyei, súlyos állapotban lévő betegeket még el tudják látni a kórházakban, illetve az időnként megüresedő helyekre más megyékből is fogadtak betegeket.

Gyorsan nő a kórházba utaltak száma is

Egy hét alatt szinte a duplájára nőtt a székelyudvarhelyi kórházban kezelt koronavírusos betegek száma is. A városháza tájékoztatása szerint a fokozódó járványhelyzet minden nap komoly kihívást jelent a kórháznak, hiszen

a jellemzően légzéstámogatásra is szoruló betegek elhelyezése állandó átszervezést igényel.

Az intenzív terápiás osztályon napok óta csak koronavírusos betegek fekszenek, a fertőző osztály, a tüdőgyógyászat már korábban covid-részleggé vált, de

újabb osztályokat is be kell vetni a folyamatosan növekvő beteglétszám miatt.

Intenzív terápiás ellátásra jelenleg tíz személy szorul, tehát ezen az osztályon nincs több üres ágy. Az intenzív terápiás részlegen fekvő összes beteg állapota gépi lélegeztetést tesz szükségessé, négy személyt intubálni kellett.