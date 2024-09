Ha magasabb lesz az új út szintje, akadályozza a ki- és bejárást

A korszerűsítés során jelentősen emelkedik a 137-es jelzésű megyei út szintje Nagygalambfalva egy szakaszán – hívták fel a figyelmet az ott lakók, akik már most nehezen tudnak ki- és bejárni udvaraikra. Attól tartanak, hogy megszokott életvitelük megváltozik, nemcsak a kapukat kell átalakítani, emelni, ha udvarokat töltenek fel, a pincék válnak használhatatlanná, és a csapadékvíz sem tud hová elfolyni. A munkálatokat megrendelő Hargita megyei tanács szerint a helyzetet rendezik, a kritikus szakaszon biztosítják az akadálytalan ki- és bejárást a lakók számára.

az amúgy is az út szintje alatt levő házak, kapubejárók még inkább „lesüllyednek”, ha az új út elkészül.

Így történt ez Nagygalambfalván is, ahol az építő elkezdte előregyártott betonelemekből kialakítani a csapadékvíz elvezetésére szolgáló sáncot, ez pedig mintegy 40 centiméterrel haladja meg az úttest jelenlegi szintjét.

Hiányolták a megfelelő tájékoztatást, és azt kérték, az utca szintje ne emelkedjen, a járdák szintjét igazítsák a házakhoz, és a vízelvezető árkokat is a régi szintre építsék.

Ellenkező esetben a kapukon való ki- és bejárás nehézkessé, egyes helyeken lehetetlenné válik, a csapadékvíz az udvarokról nem tud kifolyni, így a pincékbe folyik be, ugyanakkor Galambfalva jellegzetes, fedett kapuit is át kell alakítani ahhoz, hogy nagyobb járművek be tudjanak jutni az udvarokra.