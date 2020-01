Ha lesz pályázat, lehet inkubátorház is Csíkszeredában

Továbbra is pályázati kiírásra várnak annak érdekében, hogy Csíkszeredában is vállalkozói inkubátorházat hozzanak létre a városi és megyei önkormányzat együttműködésével. Egyelőre a műszaki terveket készítik elő.

A vállalkozói inkubátorháznak szánt ingatlan. Egyelőre üresen áll • Fotó: Pinti Attila

A helyi és megyei önkormányzat közös pályázatát 2018-ban be is nyújtották, de ezt a dokumentációt a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium nem fogadta el, azt kifogásolva, hogy a város akkor nem rendelkezett az ingatlanhoz tartozó terület tulajdonjogával. Noha a város a jogviszonyt tisztázta, és a megyei önkormányzat óvást nyújtott be a szaktárcához, ezt elutasították.

„A csíkszeredai inkubátorház ügyében sajnos erőfeszítéseink ellenére nem haladtunk az elvárásaink szerint. Számos akadály, mint az általános rendezési terv hiánya vagy az ingatlan tisztázatlan jogi viszonya nehezítették a projektet. Jelenleg a tervezés előkészítésén dolgozunk. A műszaki tervek elkészítésére csaknem 85 ezer lejt különít el Hargita Megye Tanácsa saját forrásból” – ismertette kérdésünkre Borboly Csaba. A Hargita megyei önkormányzat elnöke azt mondta, folytatják a munkát, és

arra számítanak, hogy az új kormány számára is prioritás a fiatalok vállalkozásra ösztönzése, így lesz még pályázati kiírás. Egyelőre viszont nincs erről tudomásuk.

Csíkszereda alpolgármestere, Füleki Zoltán is megerősítette kérdésünkre, hogy a megyei tanáccsal való együttműködésben látják a lehetőséget a vállalkozói inkubátorház létrehozására, ennek érdekében készült el tavaly az ingatlan felújításához szükséges megvalósíthatósági tanulmány. Hozzátette, pályázati kiírásra várnak annak érdekében, hogy a költségekre támogatást igényeljenek. Korábban két másik helyszín is felmerült az inkubátorház számára, először a Vigadó épületét nézték ki erre a célra, de az nem felelt meg a pályázati kiírás követelményeinek, mert egyik részében egy cég bérelt irodafelületeket.

Ezután a Szív utcai, használaton kívüli kazánház került szóba, de azt az elképzelést is elvetették. A 2018-ban készült pályázat 4,18 millió lejes összköltséggel számolt a létesítmény kialakítása érdekében, a helyi és megyei önkormányzat ebből egyenként több mint 1–1 millió lejt biztosított volna.