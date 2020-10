Ha kétséges a halál oka, most is elvégzik a kórbonctani vizsgálatot

A járvány előtt egy tudományos dolgozathoz illusztrációként is nehéz volt olyan röntgenképet találni, mint amilyeneket most naponta lehet látni a kórházakban a súlyos állapotban lévő koronavírusos betegek esetében – mondja a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője, akit megkérdeztünk a vírusszkeptikusok és járványtagadók által gyakran ismételgetett állítások valóságtartalmával kapcsolatban is.