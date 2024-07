Ha július vége, akkor Csíki Jazz – és persze Tusványos

Mint elhangzott, a szervezők különös figyelmet szentelnek a családokra, így „kincseinkre”, a gyerekekre is. Többek között ezért is rukkoltak elő azzal az ötlettel, hogy a Mikó-vár előtti gyereksátorban a koncertek alatt pénteken, szombaton és vasárnap is ingyenes gyermekfelügyeletet biztosítanak mindazok számára, akik nem tudják otthon hagyni csöppségeiket. Azok számára pedig, akik mégis gyermekeikkel hallgatnák a koncerteket, a 12 éven aluliak számára ingyenes a belépés a fesztivál összes előadására.