Ha ezekkel az egészségügyi problémákkal küzd, nem biztos, hogy ezentúl kormánykerék mögé ülhet

Több – gépjárművezetőket érintő – változás is érvénybe lépett január elsejétől • Fotó: Gecse Noémi

Több – gépjárművezetőket érintő – változás is érvénybe lépett január elsejétől az országban, az egyik legfontosabb ezek közül a járművezetők egészségügyi alkalmasságáról szóló miniszteri rendelet módosításával kapcsolatos.

A december végén elfogadott és január elsején érvénybe lépett módosítások szerint bizonyos szív- és érrendszeri, illetve cukorbetegségben szenvedők csak szakorvosi engedéllyel, vagy egyáltalán nem vezethetnek.

Uniós irányelv

Az Európai Bizottság 2016 júniusában módosította a vezetői engedélyekről szóló, 2006-ból származó európai parlamenti és tanácsi irányelvet. A módosítást azzal indokolták, hogy a tíz évvel korábban elfogadott irányelv életbe lépése óta fejlődtek a vezetési alkalmasságot befolyásoló tudományos ismeretek, ezért a 2006-os dokumentum szövege már nem tükrözi a legújabb ismereteket az olyan szív- és érrendszeri rendellenességek tekintetében, amelyek magukban hordozzák egy, a vezetési alkalmasságot befolyásoló esemény veszélyét, vagy akadályozzák, hogy az érintett személy biztonságosan ellenőrzése alatt tartsa a járművet. A vezetői engedélyekkel foglalkozó bizottság ezért létrehozta a vezetéssel és a szív- és érrendszeri betegségekkel foglalkozó munkacsoportot azzal a céllal, hogy aktuális orvosi szempontok szerint dolgozzon ki egy megfelelő iránymutatást, amelyben egyértelműen meghatározzák, hogy milyen feltételek teljesülése esetén engedélyezhető a vezetés, és milyen helyzetekben nem szabad kiállítani vagy megújítani a vezetői engedélyt. Emellett egy cukorbetegséggel foglalkozó munkacsoportot is létrehoztak, hasonló céllal. Ezek eredményeként született meg a tavaly nyáron elfogadott új uniós irányelv, amely azt is előírja, hogy a tagállamoknak legkésőbb 2018. január elsejéig kellett elfogadniuk és kihirdetniük azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az új európai irányelvnek megfeleljenek. Előírás volt továbbá az is, hogy ezeket a rendelkezéseket január elsejétől alkalmazniuk is kell.

Romániai alkalmazás

Románia nem siette el az előírásoknak megfelelő jogszabályok kidolgozását: csak december végén módosították a járművezetők egészségi alkalmasságáról szóló, 2010-ből származó egészségügyi miniszteri rendelet, az új 1530-as számú rendelet pedig csupán az év utolsó munkanapján (december 29-én) jelent meg a Hivatalos Közlönyben.

A módosított miniszteri rendelet január elsejétől érvénybe is lépett, és részletesen tárgyalja azt, hogy milyen szív- és érrendszeri betegségek esetén lehetséges a gépjárművezetés, és melyek azok, amelyek megléte tiltja az autóvezetést.

Fontos kiemelni, hogy a vezetői engedélyekről rendelkező jogszabályok a járművezetőket két csoportra osztják, és ezek szerint határozták meg a betegségekre vonatkozó előírásokat is. Az 1. csoportba az A, A1, A2, AM, B, B1 és BE kategóriába tartozó járművek vezetői, a 2. csoportba pedig a C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 és D1E kategóriába tartozó járművek vezetői tartoznak. A jogszabályok továbbá előírják, hogy a 2. csoportba tartozó járművezetőkre megállapított rendelkezések alkalmazandók azon B kategóriájú járművek vezetői közül azokra is, akik jogosítványukat hivatásos vezetőként (taxi, mentőautó stb.) használják.

Szakorvosi engedély

A következő szív- és érrendszeri problémák esetében a vezetői engedélyt csak akkor lehet a megjelölt csoportba tartozó kérelmezők, illetve járművezetők számára kiállítani vagy megújítani, ha az adott egészségügyi problémát eredményesen kezelték, rendelkezésre áll egy szakorvosi engedély, valamint – szükség esetén – rendszeres orvosi felülvizsgálatra kerül sor: alacsony pulzusszámmal járó szívritmuszavarok és magas pulzusszámmal járó szívritmuszavarok az ezekből adódó ájulással vagy ájulásos epizódokkal a kórelőzményben (az 1. és 2. csoportra alkalmazandó); alacsony pulzusszámmal járó szívritmuszavarok (2. csoport); magas pulzusszámmal járó szívritmuszavarok a következőkkel: strukturális szívbetegség és elhúzódó ventrikuláris tachykardia (1. és 2. csoport), vagy polymorf, paroxismális ventrikuláris tachykardia, illetve defibrillátor használatát szükségessé tevő elhúzódó ventrikuláris tachykardia (2. csoport); tünettel járó angina pectoris (1. és 2. csoport); állandó szívritmus-szabályozó készülék beültetése vagy cseréje (2. csoport); defibrillátor beültetése vagy cseréje, illetve megfelelő vagy nem megfelelő defibrillátor sokk (1. csoport); ájulás: gyors kialakulás, rövid időtartam és spontán felépülés által jellemzett átmeneti eszmélet- és izomtónusvesztés globális agyi hypoperfúzió következtében, vélhetőleg reflexátvitelű, ismeretlen okú, szívbetegségre utaló bizonyíték nélkül (1. és 2. csoport); akut szívkoszorúér szindrómára utaló tünetek (1. és 2. csoport); stabil angina pectoris, ha könnyű fizikai megterhelés esetén sem jelentkeznek a tünetek (1. és 2. csoport); perkután szívkoszorúér-beavatkozás (1. és 2. csoport); szívkoszorúér-bypass műtét (1. és 2. csoport); agyvérzés/tranziens iszkémiás roham (1. és 2. csoport); jelentős nyakiverőér-szűkület (2. csoport); az aorta maximális átmérője meghaladja az 5,5 cm-t (2. csoport); szívelégtelenség: a New York Heart Association (NYHA) I., II., III. stádium (1. csoport), vagy a NYHA I. és II. stádium, feltéve, hogy a bal kamrai ejekciós frakció legalább 35% (2. csoport); szívátültetés (1. és 2. csoport); szívműködést segítő eszközök (1. csoport); szívbillentyűműtét (1. és 2. csoport); malignus magas vérnyomás (1. és 2. csoport; III. stádiumú vérnyomás (2. csoport); veleszületett szívbetegség (1. és 2. csoport); hipertrófiás kardiomiopátia, ha nem társul hozzá ájulás (1. csoport); hosszú QT-szindróma ájulás, torsade des pointes vagy 500 ms-t meghaladó QTc kíséretében (1. csoport).

Tilos a vezetés

A következő szív- és érrendszeri problémák fennállása esetén, a feltüntetett csoportokba tartozó kérelmezők, illetve járművezetők számára nem lehet kiállítani vagy megújítani a vezetői engedélyt: defibrillátor beültetése (csak a 2. csoportra alkalmazandó); perifériás vaszkuláris megbetegedések: mellkasi és hasi aortaaneurizma, ha az aorta legnagyobb átmérője alapján szakadás veszélye áll fenn, és így a vezetési alkalmasságot befolyásoló hirtelen esemény bekövetkezésének jelentős a kockázata (1. és 2. csoport); szívelégtelenség: NYHA IV. stádium (1. csoport), vagy NYHA III. és IV. stádium (2. csoport); szívműködést segítő eszközök (2. csoport); szívbillentyű-zavar aorta-visszaáramlással, aortaszűkülettel, mitrális visszaáramlással vagy mitrális szűkülettel, ha a funkcionális képesség a becslés szerint NYHA IV. stádiumnak felel meg, vagy ha voltak ájulásos epizódok (1. csoport); szívbillentyű-zavar NYHA III. vagy IV. stádiumban vagy 35% alatti ejekciós frakcióval, mitrális szűkülettel és pulmonális hypertóniával/echokardiográfiával igazolt súlyos aortaszűkülettel/ájulással járó aortaszűkülettel, kivéve a teljesen tünetmentes súlyos aortaszűkületet (2. csoport); strukturális és ingerületvezetési zavarral járó szívizombetegségek (2. csoport); hosszú QT-szindróma okozta ájulás, torsade des pointes és 500 ms-t meghaladó QTc kíséretében (2. csoport); Brugada-szindróma ájulással vagy túlélt hirtelen szívhalállal (1. és a 2. csoport). Kivételes esetekben a vezetői engedély kiállítható vagy megújítható, amennyiben ezt orvosi szakvélemény kellően alátámasztja, valamint rendszeres orvosi vizsgálat biztosítja, hogy az érintett személy alkalmas a biztonságos járművezetésre.

Szigorítások cukorbetegeknek

A miniszteri rendelet cukorbetegségre vonatkozó cikkelyeit is módosították, ennek értelmében

január elsejétől a hipoglikémia (alacsony vércukorszint) fellépésének kockázatával járó, gyógyszerrel kezelt cukorbeteg kérelmezők, illetve járművezetők kötelesek igazolni, hogy tisztában vannak a hipoglikémia kockázatával, és egészségi állapotukat megfelelően ellenőrzés alatt tartják.

Azok számára, akik nincsenek tisztában a betegséggel járó kockázatokkal, nem lehet kiállítani vagy megújítani a vezetői engedélyt. A visszatérő súlyos hipoglikémiában szenvedő kérelmezők, illetve járművezetők számára nem állítható ki vagy újítható meg a járművezetői engedély, kivéve, ha rendelkezésre áll orvosi szakvélemény, és rendszeresen sor kerül orvosi felülvizsgálatra. Az ébrenléti állapotban visszatérő, súlyos hipoglikémiában szenvedő kérelmezők, illetve gépjárművezetők számára járművezetői engedély csak a legutolsó epizódot követő három hónap elteltével állítható ki vagy újítható meg. Kivételes esetekben a vezetői engedély kiállítható vagy megújítható a hipoglikémiában szenvedő cukorbetegek esetében is.