Ha ezeket befejezik, Gyergyóalfalu minden utcáján aszfalton lehet közlekedni

Gyergyószéken elsőként, Hargita megyei szinten második önkormányzatként írhatott alá finanszírozási szerződést az Anghel Saligny-programban a fejlesztési minisztériummal Gyergyóalfalu. A munkálatok már két hónapja folynak, jövő tavaszra pedig a község legkisebb utcáiban is aszfaltszőnyegen közlekedhetnek.

„Amit most meg lehet fogni, azt fogjuk meg, amit meg tudunk csinálni, az már a miénk” – ezzel a gondolattal írta alá a szerződést a kivitelezővel szeptemberben Gáll Szabolcs, Gyergyóalfalu polgármestere. Ezt akkor

úgy vállalták be, hogy még csak előirányzatban volt meg a kormánytól a szükséges 8,6 millió lej. Most viszont megtörtént a finanszírozási szerződés megkötése a fejlesztési minisztériummal is,