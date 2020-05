Ha a cég nem vállalja a tesztelést, szélesebb körben is elterjedhetett volna a fertőzés

Belázasodtak, de csak lázcsillapító bevételét javasolták két alkalmazottnak. Ha a cég nem lép, lehet, hogy fény sem derült volna a fertőzésre. Képünk illusztráció • Fotó: Sóki Tamás/MTI

Újabb részleteket és pontosításokat árult el a Mineral Quantum Kft. a cégnél történt csoportos fertőzéssel kapcsolatosan. Mint a vállalat vezetője, Mituleci Aurelian, illetve felesége, Mituleci Katalin érdeklődésünkre elmondták:

ha nem lépnek időben, valószínűleg még mindig nem derült volna fény a fertőzésekre.

A cég illetékesei elárulták: az egyik takarítónőjük hétfőn belázasodott, amit követően azt tanácsolták számára, hogy vegye fel a kapcsolatot a családorvosával. Ezt meg is tette, viszont mindössze egy lázcsillapító bevételét tanácsolták számára, ami után el is múlt a hőemelkedése. Másnap azonban újabb takarítónő lázasodott be, és noha a családorvosától ő is ugyanazt az utasítást kapta, a rövid időn belül történt két hasonló eset gyanúra adott okot. Ezért

a vállalat vezetősége úgy döntött, saját költségén elvégezteti a két takarítónő esetében a koronavírus-tesztet egy magánlaborban.

Miután kiderült, hogy mindketten fertőzöttek, a cég a teljes személyzetet tesztelni szerette volna saját költségére, ekkor viszont közbelépett a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság, és átvállalták a csoportos tesztelést. A cég illetékesei úgy látják,

ha nem kérték volna a tesztelést az első két gyanús esetnél, megtörténhet, hogy ki sem derült volna, és még szélesebb körben elterjed a vírus, hiszen minden fertőzött alkalmazottuk tünetmentes.

Cáfolták ugyanakkor, hogy a fertőzést az egyik csúcsvezető kapta volna el elsőként, mivel a vezetőségből mindenkinek negatív lett a teszteredménye.

A vírus főként a takarítószemélyzet körében terjedt el tömegesen, így valószínűnek tartják, hogy közülük fertőződött meg valaki elsőként.

Arra is kitértek továbbá, hogy alkalmazottaik folyamatosan védőfelszerelésben dolgoznak, így

a tömeges megfertőződés bizonyíték arra, hogy a maszk nem véd meg, ha hosszú időn keresztül tartózkodunk egy fertőzött személy mellett.

Azt is cáfolták továbbá, hogy az üzemben leállt volna a munka. Az alkalmazottak három váltásban dolgoznak, és csak egyiküket érintették a fertőzések. A gyártósor ráadásul automatizálva van, így ott nincs is szükség emberi munkaerőre, az „alapemberek” pedig egyébként sem érintettek.