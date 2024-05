Gyűlések, egyeztetések, dokumentumpótlások a Tamási Áron Gimnázium bentlakásának ügyében

Nincs új a nap alatt, a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium részben összeomlott bentlakásának ügyében is rendkívül lassan őrölnek a malmok; gyakorlatilag papírgyártás, dokumentumpótlás zajlik.

A biztonságba helyezési munkálatokhoz a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal a szerkezeti szakvélemény alapján még december 27-én, sürgősségi eljárásban kiállította az építkezési engedélyt, ugyanakkor januárban arról is beszámoltunk , hogy

Elsőként egy sürgősségi beavatkozást írt elő, amellyel a sérült, pince nélküli épületszárnyat stabilizálják ideiglenesen, amíg sor kerül a második fázisra, amikor a nem sérült pincés épületszárny és a tornaterem teljes felújítására kerül sor, és a sérült épületrész is újraépül.

le van zárva a beomlott épületrész előtt húzódó rövid útszakasz is.

Mostanra az említett domboldal megtámasztását és az állagmegőrzési munkálatokat is sikerült befejeznie a kivitelezőnek, az útszakaszt azonban még mindig nem szabadították fel, így a városházán arról is érdeklődtünk, mi ennek az oka. Ugyanakkor arra is rákérdeztünk, hogy állnak jelenleg a bentlakás körüli munkálatok.

Hiányos dokumentáció hátráltatja a folyamatokat

Zörgő Noémi városházi sajtószóvivő kérdésünkre arról tájékoztatott, hogy éppen szerdán volt egy gyűlés, amelyen többek között részt vett az iskola vezetősége, az építésvezető, a tervező és a kivitelező. A gyűlésen az urbanisztikai osztály vezetője és a főépítész felsorolta, hogy