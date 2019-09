Győztes prímások erdélyi turnéja

Kiss-Balbinat Ádám, az I. Kalotaszegi Prímásverseny győztese, a turné erdélyi prímása • Fotó: Bethlendi Tamás (Méra World Music)

Az elmúlt évi balatonfüredi Anna-bál kiemelkedő eseménye volt a prímásverseny, amelyet hagyományos magyar népzenét játszó hegedűsök számára hirdettek meg. A balatonfüredi kedvező fogadtatás nyomán

a Hagyományok Háza idén lehetőséget ad a fiatal prímásoknak, hogy a Kárpát-medencében mutathassák meg tehetségüket, virtuóz játékukat,

így az intézmény először szervez turnét az Anna-bál prímásverseny résztvevőinek.

Az első programsorozat a héten éppen Erdélyben lesz, ahol négyállomásos turnén mutatkoznak be a fiatal prímások. A műsorban fellép Kovács Márton, a verseny győztese, aki már Füreden 2014-ben is a dobogó harmadik fokára állhatott, de ő nyerte meg idén a II. Kalotaszegi Prímásversenyt is, amelyet a Méra Világzenei Csűrfesztivál részeként szerveztek. Az elmúlt évi harmadik helyezett, a Junior Príma Díjas Boda Gellért is részese a turnénak, mint ahogy két különdíjas prímás is, az egyik a felvidéki Noga Michal, a másik pedig Kiss-Balbinat Ádám, a 2017-es mérai Kalotaszegi Prímásverseny győztese.

Kiss-Balbinat Ádám amúgy anyai ágon marosszéki, apai vonalon kalotaszegi felmenőkkel rendelkezik, ő maga mégis Sepsiszentgyörgyön született, majd Kolozsváron nőtt fel, ott is kezdett hegedülni. Több mint tíz éve azonban Magyarországra költözött, előbb zenét tanulni, majd zenélni.

A turné szeptember 11-én Nagyváradon kezdődik, majd Marosvásárhely, Székelyudvarhely után Kolozsváron végződik.

A fellépők saját bevallása szerint igazi örömmuzsikálásra készülnek: a négy koncerten ismét felhangzanak a tavaly kötelező versenyszámként szereplő Felső-Tisza-vidéki és mezőségi, valamint a 2018-ban szabadon választott gömöri, bodrogközi, felcsíki, kalotaszegi dallamok. A belépés a koncertekre ingyenes.

Időpontok és helyszínek



Szeptember. 11., szerda, 19.00 – Nagyvárad, Partiumi Keresztény Egyetem díszterme.

Szeptember. 12., csütörtök, 19.00 – Marosvásárhely, Maros Művészegyüttes díszterme.

Szeptember 14., szombat, 14 – Székelyudvarhely, városi minifocipálya (Erdélyi Táncháztalálkozó).

Szeptember. 15., vasárnap, 19.00 – Kolozsvár, János Zsigmond Unitárius Kollégium díszterme.