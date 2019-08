Gyors éhségcsillapítás: az előételek szerepe

Legyen szó egy nagyobb rendezvényre vagy éppen családi ebédre hamarabb érkező vendégekről, mindig jól fog egy különleges előétel, hiszen az emberek általában ilyenkor a legéhesebbek – ezért is mutat be három, a témához kapcsolódó, többféleképpen elkészíthető receptet Bándi Sándor Domokos, a Főnix Konyha szakácsa.

Kis adagban készítik az előételeket, hiszen azok csak az éhség pillanatnyi elfojtására valók • Fotó: Fülöp Attila

„A vendégsereg akkor a legéhesebb, amikor megérkezik egy rendezvényre. Alig várják, hogy leüljenek egy asztalhoz és néhány falatot ehessenek. Ekkor fognak jól az előételek” – magyarázta Bándi Sándor Domokos, a Főnix Konyha szakácsa. Mint mondta,

ha előételekről beszélünk, akkor sohasem nagy adagról van szó, hiszen ezek funkciója, hogy némileg csillapítsák az emberek éhségét a röviditalok elfogyasztása közben, a további fogások felszolgálása előtt.

Egy hosszasabb időtöltés esetén mindenképp érdemes ilyen jellegű fogást készíteni. Egy háztartásban is jó éhségcsillapítók lehetnek az előételek, hiszen ezeket egyszerűen és gyorsan el lehet készíteni, meg lehet lepni vele például a korábban érkező vendégeket, amíg befejezzük a főételek főzését, sütését.

A szárazsüteményeket, rágcsálnivalókat nem sorolhatjuk ebbe a kategóriába,

ugyanakkor egy szendvics már előételnek mondható. Persze ennek azért érdekesebb változatai is vannak, ezekből mutatott be lapunknak néhányat Bándi Sándor Domokos.

A szakács kedvence

Személyes kedvence a sajtkrokett, amit roppant egyszerű elkészíteni, és nagyon ízletes. Ehhez egy nagyon kevés főtt krumplit, továbbá sajtot kell lereszelni – minél apróbbra –, majd sóval és borssal kell fűszerezni. Persze azoknak, akik nem ragadnak le a hagyományosnál, mindenképp érdemes valamilyen zöld fűszert is belekeverniük a készülő ételbe. Ez lehet petrezselyemzöld, bazsalikom, kapor vagy akár tárkony is. Ha ez megtörtént, akkor tojássárgát kavarunk a hozzávalókhoz. A tojásfehérjéből kemény habot készítünk, majd ezt is hozzáadhatjuk az ételhez, akárcsak az egy evőkanálnyi lisztet. Ezután golyócskákat formálunk a masszából – amelynek nem szabad puhának vagy hígnak lennie –, és panírozás nélkül a sercegő olajba tesszük. Ez így garantáltan nem fog szétfolyni vagy kipukkadni.

Az is fontos, hogy csupán egy-két percig hagyjuk az olajban a gombócokat, utána pedig melegen, de akár hidegen is felszolgálhatjuk. Alapanyagkényt maasdamer vagy ementáli sajtot is érdemes megpróbálni, hiszen karakteres ízük van, a kalandosabb kedvűek gorgonzolával vagy roquefort sajttal is próbálkozhatnak. A kroketteknek ugyanakkor jó ízesítőjük lehet egy kis szarvasgomba is.

Háromféle töltött tojás

A legtöbb háziasszony tudja, hogyan kell töltött tojást készíteni, de egy kis kreativitással és újító gondolkodással feldobhatjuk ezt a hagyományos előételt is – magyarázta Bándi. A hagyományos recepttel szakítva

gondolkodhatunk avokádós, tonhalas vagy spenótos tojáskrémben is.

Első lépésként sós vízben keményre főzzük a tojást, majd meghámozzuk, kettévágjuk, és elválasztjuk a sárgájától. Ha készen vagyunk, akkor a főtt tojássárgát lereszeljük, és ettől a mozzanattól kezdve válik különlegessé a megszokott recept a plusz hozzávalóknak köszönhetően. Válasszuk háromfelé a masszát, és az egyikhez reszeljünk jól érett avokádót, a másikhoz adjuk egy kis tonhalkonzervet, az utolsóhoz pedig vajban fonnyasztott spenótot keverjünk.