Gyergyószentmiklóson nyolc helyszínen segítenek a népszámlálási kérdőív online kitöltésében

A városházán lesz az egyik önkitöltési pont • Fotó: Pinti Attila

Gyergyószentmiklós is létrehozza az önkitöltési pontokat, amelyekre azért van szükség, mert sokan vannak, akik bizonytalanok az online felületek használatában, és elsősorban nekik szeretnének segíteni az adatlap kitöltésében, de bárki kérheti az ezzel megbízott számlálóbiztosok segítségét – tájékoztatott Csergő Tibor polgármester és Selyem-Hideg Norbert jegyző.

Egy háztartásból egyetlen személy is megteheti az adatok közlését a család többi tagjára vonatkozóan is, de ehhez ismernie kell a családtagok személyi számát (CNP-jét). Azok adatait is rögzíteni kell, akik például külföldön tartózkodnak, de állandó lakcímük továbbra is ide szól.

Fontos információ még, hogy a népszámlálás a 2021-es év adatait kell tükrözze, azaz a 2021. december 1. után elhunyt hozzátartozókat még nyilvántartásba veszik, mert a múlt évben még az ország lakosai voltak. Ebből következik, hogy az azóta született gyerekek nem kerülnek nyilvántartásba.

A gyergyószentmiklósi önkitöltési pontok helyszínei és ügyfélfogadási időpontok:

a polgármesteri hivatal főépületében: hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken 9 és 15 óra között, szerdán 9 és 18 óra között;

a turisztikai irodánál: hétfőtől péntekig 15 és 19 óra között, szombaton 9 és 19 óra között;

a Fürdő utcai pénzügyi osztályon: hétfőn, kedden, csütörtökön 9 és 15 óra között, szerdán 10 és 18 óra között, pénteken 9 és 13 óra között;

a Kárpátok utcai Szociális Igazgatóság székhelyén: hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken 9 és 13 óra között, szerdán 9 és 15 óra között;

a HVCSK Virág-negyedi székhelyén: hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken 9 és 15 óra között, szerdán 12 és 18 óra között;

a felszegi Szent József Plébánián: hétfőtől szombatig 16 és 19 óra között, vasárnap 9 és 18 óra között;

a főtéri Szent Miklós Plébánián: hétfőtől szombatig 16 és 19 óra között, vasárnap 9 és 18 óra között;

a Bucsin negyedi Szent István Plébánián: hétfőtől szombatig 16 és 19 óra között, vasárnap 9 és 18 óra között.

Az online kérdőív otthonról is kitölthető a recensamantromania.ro oldalon. Aki május 15-ig nem veszi igénybe az online kitöltés lehetőségét, ahhoz május 16. és július 17. között házhoz mennek a népszámláló biztosok, azaz nem maradnak ki az összesítésből, de Csergő Tibor megjegyezte, mindenképpen biztatják az embereket az online kitöltésre, mivel ez nagyban megkönnyítené az összeírók munkáját, hiszen a személyes kikérdezésre csak azoknál kerül már sor, akik online nem töltötték ki a kérdőívet.