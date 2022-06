Gyergyószentmiklóson is díjazták a leghűségesebb véradókat

Díjazták szerdán Gyergyószentmiklóson azokat a véradókat, akik a leggyakrabban adtak vért a városban az utóbbi időszakban. Az eseményen hat hűséges véradó jelent meg, volt, aki ki is használta az alkalmat, és ezúttal is segített embertársain.

Gyergyószentmiklóson tizenöt személyt hívtak meg arra az eseményre, amelyen díjazták a leghűségesebb, évek óta rendszeresen vért adó személyeket. Kopacz Ildikó, a Hargita Megyei Vérközpont igazgatója elmondta, hogy voltak, akiket nem értek el, illetve olyanok is, akik továbbra is név nélkül szeretnék segíteni embertársaikat. Hat régi véradó azonban örömmel vette át az apró figyelmességet, az oklevelet, illetve a Hímes díszes által készített piros színű vászonszatyrot, amin az online előjegyzés elérhetősége is megtalálható.

„Azokat díjaztuk, akik hamarosan kiesnek a véradók sorából, hiszen elérik a felső korhatárt. Vannak köztük, akik 28-szor, 40-szer, 50-szer, de olyan is, aki sajnálatos módon nem tudott eljönni, ő már 66-szor adott vért.