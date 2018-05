Gyergyószentmiklósi táncos készül a világbajnokságra

Zalaegerszegen szervezték meg nemrég az év első országos felnőtt standard ranglista táncversenyét. E kategóriában Magyarországon a gyergyószentmiklósi Bencze István Prozlik Annával aranyat táncolt. Most a világbajnokságra készülnek.

A Bencze István és Prozlik Anna páros a dobogó legfelső fokán • Fotó: Silver Tánccsoport Egyesület

A gyergyószentmiklósi Bencze István második éve táncol együtt Prozlik Annával – a férfi táncos Magyarországra költözött, így a párosnak tavaly ősz elejétől kezdődtek az intenzív edzések. „Szentesre költöztem, mert így az edzéseket napi rendszerességgel tudjuk tartani, és ez az eredményes fejlődéshez, a folytonossághoz nélkülözhetetlen” – fogalmazott Bencze István. Mint mondta,

a felnőtt standard kategóriában elért első hely a további kemény munkára is kötelezi.

„Számunkra ez nagy öröm volt, e versenyen elért eredmény által az országos ranglistán is stabil másodikok vagyunk, ami azt jelenti, hogy

szinte biztos, hogy a Magyar Táncsport Egyesület minket delegál a világbajnokságra.

Teljes gőzerővel edzünk már most, az edzőnk László Csaba, aki több éven keresztül volt magyar bajnok, és a profi standard Európa-bajnokságon harmadik helyezést ért el, illetve részt vett világbajnokságon is. A napokban Németországban, pontosabban Wuppertalban a The Camp nevű edzőtáborban folytatjuk a felkészülést, ahol sikeres és neves edzőktől tanulhatunk” – tette hozzá.