Gyergyószentmiklós közzétette a pályázatai kiírásait

Június 28-áig nyújthatják be a gyergyószentmiklósi civil szervezetek, sportegyesületek pályázataikat, amelyek révén támogatást igényelnek idei tevékenységeikhez. A keretösszeg 183 ezer lej.

• Fotó: Beliczay László

Az idei szűkös költségvetés miatt az összes gyergyószentmiklósi intézmény kevesebb pénzből kénytelen túlélni ezt az évet, és ez alól a civil szervezetek sem kivételek. Kultúrára, ifjúsági tevékenységekre sportra is kevesebb jut, mint egy éve.

A 183 ezer lejes, pályázatokra szánt keretösszeget öt kategóriára osztották fel:

kulturális tevékenységek támogatására 31 ezer lej;

ifjúsági programokra 21 ezer lej;

turisztikai témakörre 11 ezer lej;

a szociális feladatokat ellátó szervezetek 10 ezer lejen osztoznak;

sportra 110 ezer lej jut.

Ez utóbbi keretösszegben nincs benne a GYHK jégkorongcsapatának nyújtott önkormányzati hozzájárulás, ezt De minimis támogatásként biztosítják.

Amint azt Nagy Zoltán polgármester ismertette, a kulturális programok közül azoknak van nagyobb esélye pályázati forrásokhoz jutni, amelyek a legszélesebb közönségre számíthatnak, például fesztiválok, koncertek. Ugyanakkor a helyi kulturális értékek felszínre hozatala is fontos szempont lesz a pályázat elbírálásánál. A turisztikai pályázatok a gyergyószentmiklósi idegenforgalmi potenciál népszerűsítését szolgáló tevékenységeket célozzák, de szó lehet idegenvezetők képzéséről, turisztikai várásokon való jelenlétről is. Az ifjúsági kategóriában pályázók közül a hagyományápolás, konferenciák szervezése, vagy karrier-tanácsadás is támogatandónak számít.

Sportrendezvények megszervezéséhez, vagy azon való részvételhez kérhetnek támogatást az helyi önkormányzattól a gyergyószentmiklósi sportegyesületek, és külön figyelnek a versenysportra, a tömegsportra és a különleges bánásmódot igénylő személyek sportolási lehetőségeire is. A szociális feladatokat felvállaló szervezetek például káros szenvedélyek (dohányzás, drogok, alkohol) visszaszorítását célzó programok megszerzésére kaphatnak támogatást, de újdonságnak számít, hogy önkéntes tűzoltóknak is biztosítanának támogatást. Jelenleg Gyergyószentmiklóson nincs önkéntes tűzoltócsapat, ellenben igény volna rá, főként Gyilkostón. Ha megalakul egy ilyen, számíthat a támogatásra.

A történelmi egyházak számára is kiírt pályázatot Gyergyószentmiklós. Számukra június 20. a határidő és ingatlan felújításokra, fejlesztésekre pályázhatnak.A pályázatokkal kapcsolatban részletes útmutató a gyergyoszentmiklos.ro oldalon található.