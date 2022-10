Gyergyószárhegyi Írótalálkozó: fókuszban az irodalmi antológiák

Az Antológiák népe címet kapta az az előadássorozat a XIII. Gyergyószárhegyi Írótalálkozón, amelynek keretében szombaton a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központban tíz előadó mutatta be az elmúlt száz évben megjelent nemzedéki magyar irodalmi antológiákat.

elmondhatjuk valóban, hogy antológiák népe vagyunk, de nem csak Erdélyben, hanem Magyarországon is.

Mindig az egyéni teljesítmények a fontosak, de volt egyfajta konszenzus itt a végén arra vonatkozóan, hogy nem csak a legtehetségesebbek érdemlik meg a publicitást, akár egy antológiában való szereplést, hanem a kevésbé fontos szerzők is, hiszen ők is hozzátesznek nagyon fontos részeket az összképhez, olyasmiket is, ami esetleg egy nagyobb költő életművéből kimaradt” – fogalmazott Lövétei Lázár László költő, a találkozó főszervezője.

Hirdetés

Mint kifejtette, abban is egyetértettek a jelenlevők, hogy legalább három kiemelten fontos antológia jelent meg az elmúlt száz évben: „az 1923-as Tizenegyek, amely tényleg egy radikális váltást jelentett a korábban Erdélyben íródott irodalomhoz képest. Nagyon fontos az 1967-es Vitorlaének, sok szerzője klasszikussá vált. Illetve a legutóbbi és a legfiatalabbak A címtelen föld című antológiája, amelyről úgy gondolom, hogy meg lehet előlegezni neki, hogy szintén irodalomtörténeti mérföldkő. Hogy hányan lesznek nagy írók, nagy költők a szereplők közül, azt egyelőre nem lehet tudni, de egy tényleg fontos antológiáról van szó.”