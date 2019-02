Gyerekcipőben az online ügyfélszolgálat a székelyföldi önkormányzatoknál

Az ügyintézés megkönnyítése érdekében internetes ügyfélkapukat nyitnának az önkormányzatok • Fotó: Gábos Albin

Jelentősen megkönnyítheti az ügyintézést a polgármesteri hivataloknál egy online ügyfélkapu vagy különböző szolgáltatások interneten keresztül történő biztosítása. Időt spórolhatunk akkor is, ha a hivatal különböző osztályaira előre kérhetünk ügyfélfogadási időpontot. Segítséget jelent ugyanakkor a lakosságnak az is, ha a polgármesteri hivatalok elérhetővé teszik honlapjukon a különböző űrlapokat, formanyomtatványokat, illetve egyéb dokumentumok listáját, amelyek szükségesek egy adott szolgáltatás igényléséhez, például urbanisztikai bizonylatok, építkezési engedélyek kibocsátásához, személyazonossági igazolvány igényléséhez vagy házasságkötési eljáráshoz. Ideális volna, ha ezeket a dokumentumokat nemcsak személyesen, hanem elektronikusan is be lehetne nyújtani. Erre azonban még várni kell.

Az általunk megkeresett székelyföldi önkormányzatok többségében a szükséges formanyomtatványok, illetve az online adófizetés biztosításán túl nem elérhetők más online szolgáltatások.

HIRDETÉS

Akadnak olyan önkormányzatok is, amelyek még az országos online adófizetési rendszerhez sem csatlakoztak, azaz a ghiseul.ro oldal révén nem tudják még fogadni a helyi adókat, illetékeket, közlekedési bírságokat.

Könnyíteni szeretnének

„Nyárádszereda Polgármesteri Hivatala online ügyfélkapujának bővítése jelenleg folyamatban van. Szeretnénk megkönnyíteni a lakosoknak az űrlapok kitöltését is, ezért tervezzük, hogy a közeljövőben minél több adat megtalálható legyen honlapunkon” – ismertette elképzeléseiket Somodi Szilárd, a városháza munkatársa. Hozzátette, bár még nincs elektronikus ügyfélkapujuk, a település lakosai feltehetik kérdéseiket akár elektronikus levélben, akár a Nyárádszereda Önkormányzata Facebook-oldalra küldött üzenetekben, amelyekre mindig válaszolnak.

Megtudtuk azt is, hogy a nyárádszeredaiaknak egyelőre nincs módjuk online adófizetésre a ghiseul.ro ügyfélkapu révén, azonban a városháza elindította a rendszer bevezetéséhez szükséges eljárást. „A helyi önkormányzati képviselő-testület már jóváhagyta a rendszer bevezetését, és amint sikerül aláírni a banki szerződést, lehetőség lesz online is befizetni az adókat és illetékeket. Ez terveink szerint legkésőbb április elsejétől valósulhat meg” – közölte Somodi Szilárd.

Egyre népszerűbb az online adózás

Székelyudvarhelyen már 2014 óta lehet online is fizetni a helyi adót, a lehetőséggel pedig évről évre egyre többen élnek.

Mint a polgármesteri hivatal által rendelkezésünkre bocsátott adatokból kiderült, 2016-ban 368-an, 2017-ben 568-an, tavaly pedig már 838-an fizették ki online az adójukat. Ember Attilától, a városháza munkatársától megtudtuk, az önkormányzat a költségvetés függvényében saját ügyfélkapus rendszert is tervez indítani a hivatal honlapján. E rendszeren belül lehetőség lesz egyebek közt online nyilatkozatot is beküldeni az adóosztálynak.

A székelykeresztúri önkormányzatnál szintén csak az országos adóbefizetési rendszer működik, itt a ghiseul.ro felhasználóinak száma – akárcsak Székelyudvarhelyen – folyamatosan nő, derült ki a polgármesteri hivatal munkatársának válaszából. Szentegyházán is lehetővé tették az online adófizetést az országos rendszerben, ám Molnár Tibor polgármester szerint, mivel ehhez bizonyos számítógépes ismeretek is szükségesek, az idősebbek kevésbé használják. Hozzátette azonban, hogy a polgármesteri hivatalnál érkezési sorrendben viszonylag gyorsan ki tudják szolgálni a lakosokat, „kisváros lévén nem szokott tumultus lenni”, így nem tartja elsődlegesnek, hogy saját online ügyfélkaput működtessenek.

Próbaüzemmód

A csíkszeredai önkormányzatnál azonban másképp gondolják, és igyekeznek bővíteni online szolgáltatásaikat.