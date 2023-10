Gyalogost ütöttek el Székelyudvarhelyen

2023. október 09., hétfő

Volt akiről rutinellenőrzés során, másról pedig baleset után derült ki, hogy ittasan, jogosítvány nélkül vezetett

Több balesethez is ki kellett vonulniuk, és erősen ittas sofőrt is elcsíptek a háromszéki közlekedési rendőrök a hétvégén. Volt, aki quaddal borult fel, más szabálytalan előzéssel okozott több autót is érintő ütközést.