Gyakorlati oktatás online: nagyon megsínyli ezt az időszakot a szakoktatás

Bizonyos szakok esetében lehetetlen kihívás az online gyakorlati oktatás. Archív • Fotó: Gecse Noémi

Sok kritika érte az elmúlt hónapokban az online oktatást, általánosságban leginkább azért, mert a virtuális térben zajló tanítás sokak vélekedése szerint áthidalhatatlan problémák elé állította a szülőket, diákokat és pedagógusokat egyaránt. Az átállás azonban, ha nehézkesen is, de megtörtént, a rendszer többé-kevésbé alkalmazkodott a kihívásokhoz. A szakoktatás esetében azonban különösen nehéz ezt megvalósítani. Az online gyakorlati képzés már önmagában is ellentmondásos fogalom, és a valóságban is így fest a helyzet, noha pozitív példa is akad jócskán. Az oktatási minisztérium rendszerszinten ugyan kötelezővé tette az online oktatást, arra azonban nem sok alternatívát kínált, hogy egyes szakokon – például a kőműves, autószerelő, vasöntő, esztergályos, autószerelő stb. szakmák oktatása esetében – miként lehet áthelyezni a gyakorlati képzést az online térbe. Az oktatási rendszerben

találékonysággal próbálják megoldani a helyzetet,

de amint azt a tapasztalatok igazolják, szerencse és előrelátás is szükséges ahhoz, hogy egyes tanintézetekben, illetve szakokon ne kerüljenek lépéshátrányba a gyakorlati tananyag leadását illetően.

Nehézkes a gyakorlat

Nincsenek megoldhatatlan gondok a szakoktatásban, de nagyon nehezen működik a gyakorlati oktatás – mondta el megkeresésünkre Kedves Mónika. „Egy kőműves nem tud falat rakni online” – érzékeltette a helyzetet a Hargita Megyei Tanfelügyelőség szakoktatásért felelős tanfelügyelője. Nyilván online zajlik az oktatás, mert ezt írja elő a törvény,

a szakoktatók általában oktatófilmeket küldenek a diákoknak, vagy ők maguk készítenek videoanyagot a gyakorlati képzés aktuális anyagáról, a diákok pedig – amennyiben van rá lehetőségük – szintén videofelvételen tartanak bemutatót a tanultakról

– magyarázta. Ezt a szakok egy része esetében meg tudják tenni otthon is, a szakács, illetve pincérszakon tanulók el tudnak készíteni egy végterméket – például egy rántott húst – otthonuk konyhájában, vagy meg tudják teríteni a tananyag által megszabott kritériumok szerint a konyhaasztalt, de látott már fémmegmunkáló, valamint textilszakon is jól működő gyakorlatot az online oktatásra – számolt be a tanórák ellenőrzésén látottakról a szaktanfelügyelő. „Összességében én azt látom, hogy

a kollégák erőn felül teljesítenek. Nagyon sok jó, pozitív példa van a helytállásra”

– fogalmazott. A szakoktatóknak nincs gondja a számítógép-használattal, ám mivel egyre több új oktatási platform, újabbnál újabb informatikai lehetőségek jelennek meg, a szaktanfelügyelő figyelmet fordít arra is, hogy népszerűsítse az ilyen jellegű képzési lehetőségeket a szaktanárok körében.

„Nehéz” szakmák

Nehéz helyzetek főként az olyan szakmák esetében adódnak, ahol a szakmai gyakorlatot szinte vagy teljesen lehetetlen otthon elvégezni. Ilyen például a vasöntő, esztergályos vagy a kőműves szakma is, utóbbi esetében pedig további nehézséget jelent az is, hogy a gyakorlati képzés akkor sem lesz akadálymentes, ha a közeljövőben megszűnik az online oktatási kötelezettség, ugyanis télen áll a munka az építkezéseken, így a szakmai gyakorlatot biztosító építkezési cégeknél sem tudják gyakorolni a falrakást a kőművesszakmát tanuló diákok.