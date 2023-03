Gundel Takács Gábor, Varga Csaba és Lucian Mîndruță is előad a TEDxUdvarhelyen

A tervezett tizenötből mindeddig tizenkét előadótól kaptak visszaigazolást a szervezők az idei székelyudvarhelyi TEDx-en való részvételről. Köztük volt Hosszú Katinka háromszoros olimpiai, kilencszeres világ- és tizenötszörös Európa-bajnok magyar úszó is, ám időközben várandóssá vált, így kénytelen volt visszamondani a szeptember 2-án megrendezendő előadássorozatra szóló meghívást – jelentette be a sajtótájékoztatón Szakács-Paál István, a rendezvény kurátora.

A színházkedvelők számára biztosan ismerősen cseng Székely Csaba drámaíró neve is. A marosvásárhelyi szerző nem fél olyan témákhoz sem hozzányúlni, mint a magyar-román viszony, sok humorral és keserű iróniával beszél az erdélyi magyar valóságról. Drámáit azonban nem csak e két országban kedvelik, ezt igazolja az is, hogy 2009-ben elnyerte a BBC legjobb európai drámáért járó díját.

A szervezők számára mindig is fontos volt helyi előadókat is meghívni a TEDx-re, ezáltal megmutatva, hogy a szűkebb környezetünkben is sok értékes ember van. Ilyen a székelyudvarhelyi Bara Ágnes is, aki Berkeczi Zsolt szerint a szó valódi és átvitt értelmében is nagy utat járt be az elmúlt években, majd Ázsiából hazatért szülővárosába és mentálhigiénés szakemberként dolgozik.

Gyerekelőadók, felnőttekre jellemző céltudattal

Idén két nagyon fiatal előadója is lesz a TEDxUdvarhelynek, mindketten 12 évesek, de Szakács-Paál István szerint olyan céltudatosan élik életüket, hogy azt bármelyik felnőtt is megirigyelhetné. Egyikük a gyulakutai Csipán Kristóf Csaba, aki olvasásnépszerűsítőnek hívja magát, Facebook-blogot vezet és azon keresztül rengeteg gyereket és talán felnőttet is olvasásra ösztönöz. Négy éve otthontanulóvá vált, mert úgy érezte, hogy az intézményesített oktatási rendszerben a bátorságát és egyéniségét is elveszíti.

A Budapesten élő, de édesanya révén székelyföldi származású Keszei Anna Luca harmadik osztályos lány, aki szabadidejében szendvicseket készít és biciklis társaival szállítják ki az éhezőknek, többnyire hajléktalanoknak. Tagja a Budapest Bike Maffiának, amit fiatal kerékpárosok hívtak életre a társadalmi apátiából való kimozdulás és a tenni akarás érdekében, és olyan civilekből áll, akik innovatív módon végeznek közvetlen segítő munkát az arra rászorulóknak.

Az egyik legbefolyásosabb magyar reklám- és kommunikációs női szakember, Blaskó Nikolett is előadást tart a TEDxUdvarhelyen. Ő mindamellett, hogy profi üzletasszony és reklámszakember, nagy hangsúlyt fektet a társadalmi felelősségvállalásra is, sok olyan szervezet munkáját segíti, amelyek hátrányos helyzetű társadalmi csoportokba tartozókkal foglalkoznak, és fontosnak tartja a nők érvényesülés is.

Jánosi Matilda az udvarhelyszéki Csekefalván született, de története azért érdekes, mert 10 angol fonttal a zsebében, nyelvtudás nélkül ment ki Londonba évekkel ezelőtt, ahol elismert divattervezővé vált – ma már a West Enden tervez és készít jelmezeket a legnagyobb rendezőknek és előadóknak.