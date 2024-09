Az internetes vásárlások terjedésével egyre több a fogyasztói panaszok száma is. Az eladók megpróbálják megúszni a garanciaszerződés érvényesítését, nem tartják be a javításra, cserére megszabott határidőt, vonakodnak visszautalni a termék árát – ezek a leggyakoribb panaszok a webáruházakra. De ahhoz, hogy a vásárló élni tudjon a fogyasztóvédelmi panasz lehetőségével, ismernie kell a fogyasztói jogait.

„Garanciára vonatkozó panasz nagyon sok van. A nagy részük arról szól, hogy nem tartják be a meghibásodott termék javítására vagy kicserélésére vonatkozó határidőt. A másik része a panaszoknak az, hogy a kereskedők nem akarják érvényesíteni a garanciát. Azt mondják, hogy a termék elvesztette a garanciát, mindig kaptak erre egy-egy okot, valamit kitalálnak” – részletezte a helyzetet Laurențiu Moldovan, a Hargita Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség vezetője. Mint mondta,

Az online kereskedelemmel kapcsolatos reklamációk közül a legtöbb elektronikai termékekre vonatkozik, és gyakran megtörténik például az is, hogy a forgalmazó nem akarja visszavenni az árut, amivel a vásárló valamilyen okból nem elégedett. Vagy visszaveszi, de „elfelejti” visszautalni az árát, és egy-két hónappal a visszaküldés után még mindig nem érkezett meg a termék ára a fogyasztó számlájára.

A 14 napos elállási határidő 30 napra bővül az olyan szerződések esetében, amelyeket egy kereskedő vagy ügynök kéretlen otthoni látogatása során kötöttek meg. Ez a határidő azonban akár egy évre is meghosszabbodhat.

– mondta a megyei szakhatóság vezetője. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha a webáruháznak nincs „Feltételek és kikötések” (Termeni şi condiții) menüpontja – ami kötelező, akárcsak a fogyasztóvédelmi hatóság honlapjára mutató hivatkozás –, akkor a vevőnek akár egy évig is joga van mindenféle magyarázat nélkül visszaküldeni a terméket és visszakérni az árát.

Van ugyanakkor egy újonnan bevezetett, a fogyasztók számára kedvező intézkedés is ebben a témakörben, tudtuk meg Laurențiu Moldovantól: ha a termék a vásárlást, kézbesítést követő 30 napon belül hibásodik meg, a vevő kicseréltetheti azt. Azaz kérhet egy új terméket a javítás helyett.

különböző pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban is kapott feljelentéseket a megyei fogyasztóvédelmi felügyelőség.

Ezeknek az ügyeknek a megoldása rendszerint jóval bonyolultabb, mint a többi kategóriába tartozóké, és ugyan a pénzintézetek is követnek el szabálytalanságokat, gyakoriak az olyan esetek is, hogy jogtalanul reklamál a fogyasztó.

– tájékoztatott Laurențiu Moldovan. Ez most már nem azért van, mert a kliens nem olvasta el a szerződés apró betűs részét – ugyanis már létezik erre is fogyasztóvédelmi előírás, a betűk mérete nem lehet kisebb a Times New Roman betűtípus 12-es betűméreténél –, hanem inkább azért, mert nem olvassák el a hosszú szerződésszöveget.

Egyébként a megyei fogyasztóvédelmi felügyelőséghez az év elejétől augusztus végéig beérkezett, az említett kategóriákba tartozó 308 panasz közül

191 volt garanciaszerződésekre vonatkozó reklamáció,

89 esetben távoli szerződéskötésekkel kapcsolatos szabálytalanságokra panaszkodtak a fogyasztók,

28 esetben pedig pénzügyi szolgáltatásokra.

A 308 reklamációból 192-t megalapozottnak találtak és megoldották a megyei fogyasztóvédelmi felügyelőség munkatársai, 93 panasz megalapozatlannak bizonyult, 23 esetben pedig más hatóság, intézmény hatáskörébe tartozó problémának bizonyult a fogyasztói bejelentés.