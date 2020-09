Gazdaságélénkítés Csíkszeredában: igény van a vállalkozói inkubátorházra

• Fotó: Veres Nándor

A polgármesterjelölt szerint a feltételek megteremtése elő tudja segíteni a vállalkozások számának növekedését, amelynek alaplépése egy kedvezőbb adórendszer bevezetése. „A meglévő vállalkozások számára minden lehetőséget meg szeretnénk adni, hogy eredményesebbek tudjanak lenni. A megyei önkormányzattal való, évek óta hiányként kezelt gazdasági kapcsolatot is fontos megújítani” – vetítette előre.

Vállalkozói inkubátorház mint szükséglet



Szikszai Tamás önkormányzati képviselőjelölt kiemelte, fokozott igény van a városban vállalkozói inkubátorház kiépítésére. Ennek helyszínéül a Szakszervezetek Művelődési Házát látják a legmegfelelőbbnek, ugyanakkor az épület konferenciaközpontként is rendeltetést kaphatna. „Jelentős kisipari és kistermelői kézműves tevékenység folyik a környéken. Őket is be szeretnénk vonni az inkubációs rendszerbe a biztos elindulás és a folyamatos fejlődés biztosításának érdekében” – tért ki egy másik szegmensre. András Hunor Jenő önkormányzati képviselőjelölt szerint a város elhalt ipari övezeteinek újból életet kell adni a helyi költségvetésből és európai uniós finanszírozásból. Mint mondta, a területrendezés szempontjából a városvezetés kiemelkedő partnere kell legyen a vállalkozóknak.